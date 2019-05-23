بمناسبة يوم البيتكوين والبيتزا… تعرف على قصة أغلى بيتزا بالعالم

تسع سنين مرت على أحد القصص الطريفة الخاصة بأغلى بيتزا بالعالم.

تفاصيل القصة تعود للمبرمج السيد “Laszlo Hanyecz” الذي كان يستخدم حاسوبه لتعدين البيتكوين.

كان سعر البيتكوين آنذاك أقل من سنت واحد، لذلك كانت المكافأة التعدينية لا تساوي الكثير من الدولارات ولا يمكن فعل أي شيء بها.

لكن “Hanyecz” كان لديه فكرة تدور في رأسه وأراد تطبيقها. فوفقا لتصريحه لمراسل قناة “60 Minutes” صرح بما يلي:

بصراحة اعتقدت أنه سيكون من الرائع إذا تمكنت من القول: لقد فعلتها لقد قمت بتداول اموال الأنترنت مفتوحة المصدر من أجل شراء شيء حقيقي على أرض الواقع.

استخدم “Hanyecz” المنتديات آنذاك يعرض فيها ما بحوزته من بيتكوين نظير بيتزا وحصل بالفعل على من يود تبادل ذلك وحصل على البيتزا مرتين مقابل 10,000 وحدة بيتكوين.

بناء على قيمة البيتكوين في الوقت الحالي فقد دفع “Hanyecz” مبلغ 76 مليون دولار نظير الحصول على البيتزا.

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ومنذ ذلك الحين أعتبر يوم 22 مايو يوم البيتكوين والبيتزا إذ كان أول يوم تم فيه تبادل البيتكوين في العالم الحقيقي مقابل منتج ملموس.

ليصبح “Laszlo Hanyecz” أحد مشاهير الأنترنت يحتفل مجتمع الكريبتو باليوم الذي قام فيه بأول تبادل للبيتكوين.

هناك مقابلة تحتوي على 60 دقيقة معه يمكن الاطلاع عليها كاملة من الرابط.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.