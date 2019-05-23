بيتفينكس وتيثر تحصلان على الموافقة على طلبهما من المحكمة العليا في نيويورك

تام شمس - الخميس 23 مايو 2019 03:53 مساءً -

مُنحت بورصة العملات المشفرة "بيتفينكس" وشركتها التابعة المصدرة للعملة المستقرة "تيثر"، الرد على طلبها الذي تم تقديمه يوم ٢١ مايو، وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٢٢ مايو.

ووفقًا للمنشور، حكم القاضي جويل م. كوهين بالمحكمة العليا في نيويورك (NYSC) بمنح الشركتين طلبهما بالوقف الفوري لطلبات المستندات. وبالتالي، لا تطلب المحكمة من الأطراف تقديم مستندات ومعلومات تتعلق بما إذا كانت هناك ولاية قضائية شخصية على الشركات في نيويورك، مع الحفاظ على ترتيب المستندات في جميع الجوانب الأخرى.

وفي اقتراح الأمس، جادلت مكاتب المحاماة التي تمثل الشركتين على وجه التحديد بأن النيابة العامة في نيويورك (NYAG) لا تتمتع باختصاص شخصي أو موضوعي ولا يمكن الطعن فيها، لأن بيتفينكس وتيثر لا يعملان خارج نيويورك ولا يضران بالمستثمرين في تلك الولاية.

وبالإضافة إلى التماس لوقف الطلبات، قدمت بيتفينكس أيضًا طلبًا برفض الدعوى المرفوعة ضده تمامًا. ووفقًا للبورصة، حدد كوهين جلسة استماع حول الاقتراح يوم ٢٩ يوليو ٢٠١٩.