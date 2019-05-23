السلطات الهولندية تطيح بأحد أكبر المنصات لإخفاء عمليات الكريبتو والتي تخدم الهاكرز

أطاحت خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية بالتعاون مع سلطات يوروبول و لوكسمبورغ بـ موقع Bestmixer, هي أحد أكبر المنصات لإخفاء عمليات الكربيتو حتى لا يتم تتبعها.

ووفقاً لما تم نشره في موقع يوروبول, فقد تم التحقيق في خدمات موقع Bestmixer, في منتصف عام 2018, بالتعاون مع شركة أمن المعلومات McAfee.

ووفقاً لـ يوروبول, فإن موقع Bestmixer هو أحد أكبر ثلاث منصات لإخفاء عمليات الكربيتو, حيث تقدم خدماتها في إخفاء المعاملات لـ عملات البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC) و البيتكوين كاش (BCH).

وانطلقت خدمة موقع Bestmixer في شهر مايو 2018, وقامت بإخفاء العمليات لما لا يقل عن 200 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة خلال هذا الوقت.

عادة ما تعمل المنصات لإخفاء عمليات الكربيتو من خلال الاستفادة من بروتوكول CoinJoin ليتم جمع العديد من العملات المختلفة لتعطيل مسار بعض المعاملات حتى يصعب تتبعها.

يوضح يوروبول, “إن التحقيق الذي أجريناه حتى الآن في القضية أظهر أن موقع Bestmixer قام بالعديد من الخدمات لعملات رقمية لها أصل إجرامي, وقد يكون تم إستخدامها لإخفاء بعض العمليات الاجرامية أو لغسيل بعض الأموال”

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay