الأموال المسروقة من منصة Cryptopia تتحرك إلى منصة لامركزية في نفس يوم تصفية الشركة

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، وفي متابعة من الخليج 365 الإخباري لآخر مستجدات قضية الأموال المسروقة من منصة تداول العملات الرقمية Cryptopia ، نشر حساب Whale Alert على موقع التواصل تويتر تغريدة حذر فيها من نقل ما يعادل أكثر من 250 ألف دولار أمريكي من المبالغ المسروقة من منصة Cryptopia .

وفي هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

نشر حساب Whale Alert ، وهو حساب يلاحظ تلقائيًا ويدويًا عمليات نقل العملات الرقمية الكبيرة لمتابعي موقع Twitter ، هذا الصباح أن ما يعادل أكثر من 250 ألف دولار أمريكي من الكمية المسروقة من عملة الإيثيريوم تم نقلهم من حساب منصة Cryptopia المسروقة يوم أمس.

من كمية العملات المحجوزة 250 ألف دولار أمريكي ، تم نقل 125 ألف دولار إلى منصة ETHER DELTA اللامركزية .

تم نقل 1،000 عملة من عملة الإثيريوم إلى عنوان المحفظة الرقمية التالية 0x7d90b19c1022396b525c64ba70a293c3142979b7 ، وهو عنوان لا يحمل توكنز رقمية أخرى ، وتقريبا نفس كمية عملات الإيثيريوم ETH هذه قد غادرت سابقا المحفظة ، ويبدو أن مخترقي منصة Cryptopia غير قادرين على تحديد ما يجب القيام به مع هذه الكمية من العملات.

وفي هذا الإطار نشر حساب Whale Alert على تويتر صباح يوم أمس تغريدة جاء فيها :

تم تحريك كمية 500 عملة من عملات الإيثيريوم المسروقة في عملية إختراق منصة Cryptopia – أي ما يعادل 126,218 دولار أمريكي – إلى منصة EtherDelta ويمكنكم إستكشاف العملية عبر مستعرض حوالات شبكة بلوكتشين الإيثيريوم https://etherscan.io/tx/0x7b0a478ea

ومن المثير للإهتمام ، أنه في غضون الساعة الماضية -في وقت كتابة التقرير الأصلي- ، نقل أحد العناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بعنوان هذه المحفظة مجموع 499 من عملات الإيثيريوم إلى منصة EtherDelta اللامركزية.

حيث قام عنوان محفظة الإيثيريوم التالية 0x338fDf0D792F7708d97383EB476e9418B3C16ff1 بحوالة نقل فيها الكمية المذكورة إلى منصة التداول المعنية EtherDelta ، و هي المنصة التي كانت قد تم تصنيفها على أنها منصة تداول أوراق مالية غير خاضعة للتنظيمات القانونية من قبل هيئة الـ SEC .

بعد ذلك بساعات وفي تمام الساعة 4:21 مساء نشر حساب Whale Alert على تويتر تغريدة أخرى نستعرضها معكم :

تم نقل كمية 498.99937 من عملات الإيثيريوم ETH المسروقة في عملية إختراق منصة Cryptopia إلى منصة Etherdelta – أي ما يعادل 124,939 دولار أمريكي مع إرفاق رابط تتبع الحوالة :

whale-alert.io/transaction/et

وكانت منصة تداول العملات الرقمية Cryptopia قد فقدت حوالي 15 مليون دولار من العملات الرقمية في عملية اختراق كبيرة حدثت في وقت سابق من هذا العام ، وفي الآونة الأخيرة ، قامت المنصة بقرار التصفية ، وحذروا العملاء من توقع عودة جميع أموالهم المفقودة .

وبحسب ما ورد في التقارير ، لم تتمكن منصة التداول من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسداد الديون المترتبة على عملية الاختراق هذه ، والتي شهدت انخفاض اهتمام من قبل المستخدم وإنعدام الثقة وإنخفاض حجم سيولة التداول في المنصة بشكل كبير للغاية.

أحد الأسئلة المطروحة حاليا هو سبب توفر أموال المستخدمين في منصة Cryptopia لسداد الديون ، كما ذكر معظمها ببلاغة في هذه التغريدة:

في اليوم الذي تبدأ فيه عملية التصفية الرسمية لشركة Cryptopia ، تبدأ مئات الآلاف من الدولارات من أموالها المسروقة في الانتقال إلى منصات تداول عملات رقمية لا مركزية. | مصدر الصورة : (1) Shutterstock (ii) Shutterstock ؛ حرره CCN .

نستعرض معكم التغريدة التالية و السؤال المطروح على تويتر :



“هذه عملية اختلاس صارخ للأموال ، ويجب التعامل معه على هذا النحو .. يجب عليكم جميعا أن تواجهوا عقوبة الذهاب إلى السجن ، لماذا قبل فترة قصيرة من التدقيقات القانونية حدث لديكم عملية اختراق في المنصة؟ أعتقد أننا ربما لم نمتلك العملات الرقمية في منصتكم على الإطلاق ..أليس كذلك ؟! قال حساب المستخدم KAI على تويتر ردا على تغريدة حساب منصة CRYPTOPIA وبيان الدعم المنشور :“هذه عملية اختلاس صارخ للأموال ، ويجب التعامل معه على هذا النحو .. يجب عليكم جميعا أن تواجهوا عقوبة الذهاب إلى السجن ، لماذا قبل فترة قصيرة من التدقيقات القانونية حدث لديكم عملية اختراق في المنصة؟ أعتقد أننا ربما لم نمتلك العملات الرقمية في منصتكم على الإطلاق ..أليس كذلك ؟! و كانت منصة CRYPTOPIA المعنية قد أبلغت في البداية عن سرقة تقل عن 3 ملايين دولار ، لكن شركة Elementus ، وهي شركة تحليل بيانات في مجال العملات الرقمية يقودها السيد Max Galka ، قد اكتشفت أن الخسارة الواقعة كانت أكثر ضرراً من ذلك الرقم بكثير ، وبعد ذلك أعلنت منصة CRYPTOPIA عن خطة “تعويض المتضررين” من حادث الإختراق “rebate” plan وهي التي تراجعت عنها مؤخراً. الأموال التي تم سرقتها من منصة CYPTOPIA في عملية الإختراق لا تزال تتحرك بعد أن دخلت شركة CYPTOPIA في عملية التصفية . لم يتم القبض على القائمين بعملية إختراق المنصة ، لكن توقيت حركة الأموال المسروقة الأخيرة يبدو أمر مثير للاهتمام ، على أقل تقدير.

في أي وقت يتم فيه عملية اختراق لمنصة تداول عملات رقمية ، يشك الناس تلقائيا في أن هناك علاقة داخلية في المنصة بالأمر ، وفي هذه الحالة يبدو من المثير للاهتمام أنه في اليوم الذي تبدأ فيه عملية التصفية الرسمية لشركة Cryptopia ، تبدأ مئات الآلاف من الدولارات من أموالها المسروقة في الانتقال إلى منصات تداول عملات رقمية لا مركزية. Advertisements سابقا ، تم بالفعل بيع الكثير من التوكنز الرقمية في منصات التداول اللامركزية. حركة نقل الأموال التي لاحظها حساب Whale Alert على تويتر كانت لا تزال متوقفة -في وقت كتابة المقال الأصلي- وليس هناك ما يمنع صاحب هذه العملات من الاستمرار في التداول بهم ما لم تقرر منصات التداول اللامركزية ككل “تجميد” تلك الأموال ، مما يعرض هذا التحرك لمجموعة من المشاكل الخاصة بها لأخلاقيات نظام العملات الرقمية. وبدأت عملية اختراق منصات التداول الصغيرة نسبيًا في السنة بأسلوب سلبي وتلاه عملية الاختراق الأكبر على نطاق واسع لـمنصة Binance أحد أكبر منصات التداول على مستوى العالم ، والتي أصبحت تعتبر مؤسسة. وهزت عملية إختراق منصة Binance العالم أكثر قليلاً عندما نظر الرئيس التنفيذي للمنصة السيد Changpeng Zhao في فكرة دفع المعدنين في شبكة البلوكتشين لإحباط القائمين بعملية إختراق المنصة ، ولا تزال هناك بعض القضايا المتعلقة بمنصات تداول العملات الرقمية الأخرى الأخرى مثل حادث تحقيق في شأن منصة Bitfinex ، والذي أجرته هيئة المدعي العام بولاية نيويورك ، وتلاها حادث الإطلاق اللاحق للتوكن الرقمي للمنصة LEO token والذي يبلغ حجمه مليار دولار ، لتثير بذلك الشكوك حول جدوى منصات التداول اللامركزية في تكنولوجيا دفتر الأستاذ اللامركزي decentralized ledger technology.

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لمستقبل البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، وإلى أي مدى تؤثر عمليات إختراق منصات التداول على سمعة مجال العملات الرقمية حول العالم ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :CCN.com

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