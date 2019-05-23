شركة Galaxy Digital تبيع حصتها في Block One بـ 71.2 مليون دولار

تعرف شركة Galaxy Digital Holding بأنها أحد المستثمرين في شركة Block.one, المؤسسة لـ شبكة إيوس EOS, والتي كشفت يوم 20 مايو أنها قبلت عرضاً لبيع أسهمها وفقا للبيان.

وأعلنت شركة Galaxy Digital أنها باعت حصتها مقابل 71.2 مليون دولار, وبذلك فهي حققت عائداً بنسبة 123% من استثماراتها في شركة Block.One وهي الشركة الرئيسية خلف تطوير بروتوكول إيوس EOS.

وقال مايكل نوفوغراتز, الرئيس التنفيذي ومؤسس Galaxy Digital, إن علاقة الشركة مع Block.One لم تنتهي, إنما هذه الخطوة هي محاولة لإعادة توازن المحفظة الاستثمارية للشركة وتنويعها بشكل مناسب.

وأضاف: “نعمل بشكل مستمر وقريب مع Block.One كشريك رئيسي في عدد من أعمالنا, بما في ذلك الصندوق الاستثماري Galaxy EOS, والذي يستثمر في الشركات التي تبنى على بروتوكول إيوس EOS.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Galaxy Digital, استثمرت مبلغ 325 مليون دولار في شركة Block.One في عام 2018, وذلك بهدف تطوير النظام البيئي لـ شبكة إيوس EOS.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة Block.One قدمت خدمة إعادة شراء الأسهم من المستثمرين بعد تقييم الشركة بحوالي 2.3 مليار دولار, أي ما يقارب 66 ضعف من قيمة جولة التمويل الأولى في عام 2017.

على السبيل المثال, من قام بشراء السهم الواحد في 2017, بقيمة 22.5 دولار, بإمكانه بيع السهم على الشركة الآن بقيمة 1500 دولار للسهم الواحد.

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ولكن يبدو أن سعر عملة EOS لم يتأثر بهذا الخبر سواء بشكل سلبي إو إيجابي.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay