هواوي تكشف عن امتلاكها لنظام تشغيل خاص بها لتجنب العقوبات الأمريكية

يحتل خبر منع الحكومة الأمريكية للعملاق الصيني هواوي من إستخدام المنتجات الأمريكية مثل أندرويد و ويندوز العناوين الأولى منذ عدة ساعات و تساءل الكثيرون عن مصير هواتفهم وعن نتائج هذا المنع وهاهي الشركة الصينية العملاقة تعلن عن امتلاكها لنظام تشغيل خاص بها تحسبا للعقوبات الأمريكية الحالية.

منذ نشر مقال حول الموضوع في شهر مارس 2019 قطعت Google علاقاتها مع Huawei بأمر تنفيذي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. و إليك ما يعنيه ذلك إذا كنت تملك هاتف Huawei.

أكدت شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا أنها طورت نظام تشغيل خاص بها يمكن أن يحل محل نظامي جوجل أندرويد ومايكروسوفت ويندوز في حال منعها من إستخدام منتجات أمريكية الصنع و ذلك وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن صحيفة دي فيلت الألمانية.

خاصة مع تكثيف احتمال حظر إستخدام هواوي لهذه المنتجات في أعقاب الدعوى الأخيرة التي رفعتها ضد الحكومة الأمريكية.

وقال ريتشارد يو المسؤول التنفيذي لشركة Huawei وفقا لترجمة النص الألماني الأصلي “لقد أعددنا نظام التشغيل الخاص بنا. فإذا حدث ذلك و لم يعد بإمكاننا إستخدام هذه الأنظمة ، فسوف نكون مستعدين”.

لم يرد متحدث بإسم Huawei على الفور على طلب Business Insider للتعليق على التقرير.

و تقاضي شركة Huawei الحكومة الأمريكية لعدم السماح لمسؤوليها الفيدراليين بإستخدام معدات الإتصالات الخاصة بالشركة الصينية بسبب المخاوف الأمنية و قالت الشركة أن الحكومة الأمريكية فشلت في تقديم أدلة تثبت الادعاءات الأمنية وأنها تتصرف بطريقة غير دستورية.

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تعمل Huawei على بناء نظام التشغيل الخاص بها منذ عام 2012 وفقًا لجنوب الصين مورنينج بوست. و لم يكن من الممكن معرفة نتائج تلك الجهود حتى تقرير Die Welt الأخير.

و تستخدم Huawei حاليًا نظام التشغيل Android لأجهزتها الذكية ونظام التشغيل Windows لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية.

و قال يو إن الإنتقال إلى منصة هواوي الداخلية هو “الخطة ب” للشركة و”أننا بالطبع نفضل العمل مع النظم الإيكولوجية لـ Google و Microsoft.”

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المصدر : www.businessinsider.com

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