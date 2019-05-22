ما هي العملات المشفرة البديلة Altcoins او التكوين

ما هي العملات المشفرة البديلة Altcoins او الالت كوين ؟ مبدئيا كل عملة بعد بيتكوين تسمى عملة مشفرة بديلة، لأن المفهوم الاصلي للعملات المشفرة جاء مع البتكوين منذ سنة 2019. و كل العملات المشفرة التي جاءت بعدة الايتكوين، الاثريوم، الدوج كوين … و باقي العملات المشفرة الاخر جاءت لتعزز صناعة التشفير و تجعله اكثر قوة و اكثر توسعا.

بصرف النظر عن عملة بيتكوي، هناك الان حوالي 2189 من العملات ما هي العملات المشفرة البديلة Altcoins او الالت كوين التي تنتشر في كل العالم. تعرف هذه العملات باسم العملات المشفرة البديلة، أو بديلات البيتكوين: مثل الإيثر, الريبل, زد كاش, المونيرو وداش، على سبيل المثال لا الحصر.

العملات المشفرة البديلة Altcoins

العملات المشفرة البديلة Altcoins او الالت كوين تختلف عن بيتكوين بمجموعة واسعة من الأمور، حيث أن لدى بعضها نموذجاً اقتصادياً مختلفاً أو أسلوب توزيع مختلف للعملات، مثل العملات البديلة التي تم توزيعها على جميع مواطني دولة معينة.

عملات مشفرة بديلة أخرى توظف خوزارميات تعدين قائمة على إثبات العمل تختلف عن غيرها من العملات الأخرى، ربما لمقاومة أجهزة التعدين المتخصصة – في حين قد لا تكون تعتمد على إثبات العمل نهائياً. في حين توفر العديد من العملات الرقمية البديلة لغات برمجة أكثر تنوعاً لبناء التطبيقات عليها، بينما توفر أخرى المزيد من الخصوصية بالمقارنة مع البيتكوين. وهناك أيضاً العملات المشفرة البديلة التي تخدم حالات استخدام غير محددة وغير نقدية، مثل تسجيل اسم النطاق أو مؤشرات تخزين البيانات.

لماذا تم إنشاء عملات مشفرة بديلة ؟

الجواب بسيط. كانت فكرة Bitcoin رائعة و الان تغير العالم، لكن لديها بعض العيوب. عملة Bitcoin كانت ثقيلة وبطيئة في المعاملات لان الكثير يريد امتلاك هذه العملة في محفظته. فأراد الناس شيئا أخف أسرع في المعاملات. و بهذا تم انشاء اول عملة بديلة للبيتكوين و هي الايتكوين.

فماذا يعني عملات مشفرة بديلة ؟

ببساطة هي عملات بديلة للعملة المشفرة الأولى. وهم أيضًا مستقبل سوق الأصول الرقمية بالكامل.

مصطلح “altcoin” مكون من كلمتين “البديل alternative” و “coin عملة”. إنه مصطلح المظلي لأي عملة مشفرة ليست عملة Bitcoin. بمعنى آخر ، ليس اسم عملة مشفرة محددة. هناك الآلاف من altcoins ، وهي تختلف في السعر والشعبية وغيرها من التفاصيل.

Bitcoin هي العملة المشفرة الأصلية وتبقى الأكثر شعبية. إنها أيضًا محفز ولادة تقنية blockchain او بالاحرى صناعة التشفير و البلوكشين. ومع ذلك ، لدى Bitcoin بعض القيود ، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مجموعات مختلفة من العملات البديلة. كل بلوكشين جديدة غير بلوكشين البيتكوين لها ميزات فريدة خاصة بها، وبالتالي ، فإنها تحتاج إلى الرموز والعملات المشفرة الخاصة بها لتأمين تلك البلوكشين. وهكذا ، تم إنشاء العملات البديلة altcoins.

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أفضل العملات المشفرة البديلة Altcoin للاستثمار فيها

عملة Binance او ( عملة BNB ): سعرها بدأ من 0.1 دولار في سنة 2017 ، الان السعر يفوق 32 دولار.

عملة Binance هي العملة المشفرة الرئيسية المستخدمة في بورصة Binance، وهو تقدم خصومات كبيرة عند دفع الرسوم التداول و الاستثمار على منصة Binance. و هي الان عملة بلوكشين Binance.

الايثر ETH من اقل من دولار في سنة 2016 الى سعر تجاوز 1400 دولار و حتى كتابة هذا المقال يتم تداول الايثر ETH دولار.

كشف أحدث تقرير عن Ethereum أن سعره قد يتضاعف في الايام المقبلة، بعد ان وجد مقاومة قوية في السعر الحالي، مما يجعل السعر في حالة تأهب للارتفاع.

يوجد العديد من العملات البديلة القوية الاخرى، للتعرف عليها و الاستثمار فيها، حاول إنشاء حساب تداول على منصة Binance ، ادع المبلغ الذي تريد استثماره، و قم باختيار العملات البديلة بعد تحليلاتك الشخصية التي تريد الاستثمار فيها.

في وقت كتابة هذا المقال ، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة 249 مليار دولار. على الرغم من وجود عملات مشفرة بديلة متقلبة ومستقرة ، كل منهم يحمل الكثير من الوعد لأن التكنولوجيا blockchain تواصل التطوير والتوسيع بشكل رهيب.