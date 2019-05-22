تداول عقود البيتكوين الآجلة (CME) تحقق رقم قياسي جديد

تواصل مجموعة CME, أحد أشهر أسوق عقود البيتكوين الآجلة, تسجيل أرقام قياسية جديدة فيما يخص عقودها بالعملة الرقمية الأشهر وهي البيتكوين (BTC).

وصرحت الشركة التي تتخذ من مدينة شيكاغو الأمريكية مقراً لها في بريد إلكتروني تم إرساله اليوم: “شهر مايو الحالي أصبح أقوى شهر على الإطلاق بالنسبة إلى عقود البيتكوين الآجلة (CME).”

على وجه التحديد شهدت الشركة يوم تداول قياسي في يوم 13 من شهر مايو الحالي, حيث تداول 33,677 عقداً, أي ما يعادل 1.3 مليار دولار. وبلغ متوسط الحجم اليومي رقماً قياسياً جديداً بلغ 14000 عقد في شهر مايو وذلك حساب ما ورد في موقع The Block.

وأضافت الشركة “منذ إطلاقنا في ديسمبر 2017, قمنا بتداول أكثر من 1.6 مليون عقد (أي ما يعادل 8 مليون وحدة بيتكوين (BTC) وذلك يمثل أكثر من 50 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك, ارتفع عدد حسابات تداول عقود البيتكوين الآجلة (CME) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وذلك بتجاوزع 2,500 حساب.

وعلقت الشركة: “استمرار نمو الحسابات الجديدة يدل على أن تداول عقود البيتكوين الآجلة (CME) يتم استخدامه على نطاق أوسع للتحوط من مخاطر البيتكوين.”

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ويبدو أن سوق تداول عقود البتيكوين الآجلة (CME) واعداً أكثر من أي وقت مضى, كون بيانات شركة CME توضح أن نمو تداول عقود البيتكوين الآجلة يتجاوز مقدار نمو تداول عقود الذهب الآجلة في شهر مايو الحالي.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay