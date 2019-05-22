Craig Wright يطالب بحقوق النشر للبيتكوين ، هل يفجر قنبلة ، أم مجرد مهزلة مطلقة ؟

كما ذكر موقع CCN الإخباري في وقت سابق ، كان “كريج رايت ” Craig Wright قد قدم رسمياً مطالبة بحقوق التأليف و النشر للبيتكوين ( copyright claim ) . و لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لعملة البيتكوين و مجال العملات الرقمية بشكل عام ؟ بإختصار ، هذا لا يعني كثيراً .
بالنسبة للمبتدئين ، تم إصدار مشروع الـ Bitcoin في البداية بموجب ترخيص MIT . و هو واحد من أكثر التراخيص تساهلاً ، فإنه يتطلب فقط من أولئك الذين يقومون بتعديل و إعادة توزيع الكود أو الشفرة ، أن يقوموا بذلك تحت عنوان مختلف .
إنه يمنح أي شخص لديه المهارة للقيام بذلك ، الحرية في تعديل الكود و إعادة توزيعه حسب ما يراه مناسبًا . إن امتلاك حقوق النشر على النظام هو أمر شائع في المصدر المفتوح ( open source ) . فهو لا يمنح مالك حقوق الطبع و النشر أي حقوق حصرية : ترخيص المصدر المفتوح يغطي أي شخص قد عمل بهذه الشفرة .
إن مسألة تقديم مطالبة بحقوق الطبع و النشر تمثل سابقة مثيرة للقلق . فالـ Copyrights لا يتعين تقديم مطالبة بها لكي تكون شرعية . إنه اعتقاد خاطئ شائع بين الكتاب على الإنترنت ، حيث أنهم يعتقدون أنه بدون حقوق الـ Copyrights المسجلة رسمياً ، يمكن للناس ببساطة رفع و نسخ أعمالهم بشكل قانوني .
و ذكر ” جيري بريتو ” Jerry Brito في تغريدة له من حسابه الخاص على موقع تويتر ، قائلاً :
” إن تسجيل حقوق التأليف و النشر هو مجرد تقديم نموذج . حيث لا يتحقق مكتب حقوق الطبع والنشر من صحة المطالبة ؛ إنهم فقط يقومون بالتسجيل . و لسوء الحظ ، لا توجد طريقة رسمية للطعن في أي تسجيل . فإذا كانت هناك مطالبات تسجيل للحقوق متنافسة فيما بينهم ، فسوف يقوم المكتب فقط بتسجيلها جميعًا . “
إن هذه الكلمات التي نحن بصددها في هذا المقال محمية بحقوق النشر . و تنتمي حقوق الطبع والنشر إلى الموقع الإخباري الذي يعمل به المراسل صاحب التقرير – و هو موقع CCN الإخباري ، و هي مؤسسة تابعة لـ Hawkfish AS – و يقع المقال ضمن حقوق الطبع و النشر المشروعة بمجرد أن يقدمها هذا المراسل .
لقد قدم ” رايت ” مطالبة بحقوق النشر ، و لكن الأمر لا يتطلب أي تحقق أو تتبع من قبل مكتب حقوق الطبع و النشر . فإذا تم تقديم مطالبات متنافسة متعددة ، فسوف يتم تكريمهم جميعهم و تسجيلهم . و بعد ذلك ، يكون لأصحابها حرية الدخول في دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض حول من يملك حق الطبع و النشر ، و لكن لم يخطر ببال أحد من قبل أن يقوم بتقديم مطالبة بحقوق الطبع و النشر على الورقة البيضاء للبيتكوين أو الكود الخاص به .
لماذا لم يقم ” رايت ” بتقديم مطالبة بهذه الحقوق من قبل ؟ ليس هناك إجابة على ذلك ، بالطبع .
إذا كان ” كريج رايت ” حقًا يقوم بعملية احتيال ، كما يزعم البعض ، فسوف يستحق الحصول على الميدالية الذهبية في تحقيقه لأكبر قدر ممكن من الغموض . | المصدر : يوتيوب / CoinFinder
من المحتمل أن تكون هذه الخطوة محاولة ضعيفة من ” رايت ” لتعزيز إدعائه السابق غير المثبت حتى الآن بأنه هو ” ساتوشي ناكاموتو ” . إن السؤال الذي نحتاج إلى توجيهه لأنفسنا هو ، ماذا سيحدث في حالة أن ” رايت ” قد تمكن بالفعل من إثبات هويته المزعومة ، و صار يوقع الرسائل بعناوين ساتوشي القديمة ، و يمضي قدماً في الحصول على براءات الإختراع لمعظم مبادئ التصميم الرئيسية في تكنولوجيا الـ blockchain ؟
يدعي ” رايت ” أنه يتعين على الـ blockchains الأخرى إلى جانب إنجازه المختار من البيتكوين – و هو Bitcoin SV – أن يدفعوا ثمن الإمتياز الخاص بإستخدام قاعدة بيانات الكود ( codebase ) . و سوف تخوض هذه الفكرة بقوة ، و من المحتمل أن يتم تمويلها من قبل عدد كبير من أصحاب الملايين و المليارديرات الذين لديهم حصة في التشغيل الحر للبيتكوين .
هل ندخل في إطار جديد ، حيث تحكم المحاكم التقليدية تقنياتنا الناشئة ؟
إن فكرة تسجيل حقوق التأليف و النشر أو براءة الإختراع بأكملها تتعارض مع روح الـ cypherpunk المؤكدة على أن ” الكود هو القانون ” . في جوهر الأمر ، إذا كنت تريد الحصول على براءة اختراع أو الحصول على حقوق الطبع و النشر ، فيجب عليك ترميزها بكود خاص بحيث يستحيل نسخها أو سرقتها .
لقد قفزت عملة Bitcoin SV بنسبة تصل إلى 100 ٪ بالتوازي مع إذاعة خبر تقديم ” رايت ” بالمطالبة بحقوق الطبع و النشر للبيتكوين ، و لكن مرة أخرى ، لم يكن لهذه الخطوة أي اثبات قانوني يجعل من ” رايت ” ساتوشي ناكاموتو الشرعي . أما البيتكوين فقد انخفض مرة أخرى نحو 8000 دولار أمريكي .
تجاوزت عملة Bitcoin SV سعر الـ 100 دولار بعد إذاعة خبر مطالبة ” رايت ” بحقوق النشر و الطبع للبيتكوين . | المصدر : Coinmarketcap
في النهاية ، إذا لم يثبت ” رايت ” هويته بالفعل بأنه هو ” ساتوشي ناكاموتو ” ، فإن مطالبة حقوق الطبع و النشر هذه يمكنها أن تخلق مجموعة جديدة من المشاكل . بالتأكيد لن تنظر الحكومة الأمريكية بلطف إلى رجل قام بخداعهم .
هل هذا كله جزء من خطة ” كريج رايت ” الرئيسية ؟ حالياً ، تبدو الأمور غير مؤكدة فيما يتعلق بالبيتكوين . و هل هناك احتمالية لظهور الكثير من دعاوي براءات الإختراع و حقوق التأليف و النشر من قبل مطوري الـ Bitcoin و الشركات الخاصة به ؟
حتى الآن نحن لا نعرف من موقعنا هذا . و لكن من المؤكد أنه ، إذا كان ” كريج رايت ” حقًا يقوم بعملية إحتيال ، كما يزعم البعض ، فسوف يستحق الحصول على الميدالية الذهبية في تحقيقه لأكبر قدر ممكن من الغموض .
إخلاء المسئولية: الآراء المعبر عنها في المقال هي فقط آراء المؤلف ولا تمثل أو لا تنسب إلى CCN.
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أي نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر Craig Wright يطالب بحقوق النشر للبيتكوين ، هل يفجر قنبلة ، أم مجرد مهزلة مطلقة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.