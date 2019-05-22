Craig Wright يطالب بحقوق النشر للبيتكوين ، هل يفجر قنبلة ، أم مجرد مهزلة مطلقة ؟

كما ذكر موقع CCN الإخباري في وقت سابق ، كان “كريج رايت ” Craig Wright قد قدم رسمياً مطالبة بحقوق التأليف و النشر للبيتكوين ( copyright claim ) . و لكن ماذا يعني هذا بالنسبة لعملة البيتكوين و مجال العملات الرقمية بشكل عام ؟ بإختصار ، هذا لا يعني كثيراً .

بالنسبة للمبتدئين ، تم إصدار مشروع الـ Bitcoin في البداية بموجب ترخيص MIT . و هو واحد من أكثر التراخيص تساهلاً ، فإنه يتطلب فقط من أولئك الذين يقومون بتعديل و إعادة توزيع الكود أو الشفرة ، أن يقوموا بذلك تحت عنوان مختلف .

إنه يمنح أي شخص لديه المهارة للقيام بذلك ، الحرية في تعديل الكود و إعادة توزيعه حسب ما يراه مناسبًا . إن امتلاك حقوق النشر على النظام هو أمر شائع في المصدر المفتوح ( open source ) . فهو لا يمنح مالك حقوق الطبع و النشر أي حقوق حصرية : ترخيص المصدر المفتوح يغطي أي شخص قد عمل بهذه الشفرة .

إن مسألة تقديم مطالبة بحقوق الطبع و النشر تمثل سابقة مثيرة للقلق . فالـ Copyrights لا يتعين تقديم مطالبة بها لكي تكون شرعية . إنه اعتقاد خاطئ شائع بين الكتاب على الإنترنت ، حيث أنهم يعتقدون أنه بدون حقوق الـ Copyrights المسجلة رسمياً ، يمكن للناس ببساطة رفع و نسخ أعمالهم بشكل قانوني .

و ذكر ” جيري بريتو ” Jerry Brito في تغريدة له من حسابه الخاص على موقع تويتر ، قائلاً :

” إن تسجيل حقوق التأليف و النشر هو مجرد تقديم نموذج . حيث لا يتحقق مكتب حقوق الطبع والنشر من صحة المطالبة ؛ إنهم فقط يقومون بالتسجيل . و لسوء الحظ ، لا توجد طريقة رسمية للطعن في أي تسجيل . فإذا كانت هناك مطالبات تسجيل للحقوق متنافسة فيما بينهم ، فسوف يقوم المكتب فقط بتسجيلها جميعًا . “

إن هذه الكلمات التي نحن بصددها في هذا المقال محمية بحقوق النشر . و تنتمي حقوق الطبع والنشر إلى الموقع الإخباري الذي يعمل به المراسل صاحب التقرير – و هو موقع CCN الإخباري ، و هي مؤسسة تابعة لـ Hawkfish AS – و يقع المقال ضمن حقوق الطبع و النشر المشروعة بمجرد أن يقدمها هذا المراسل .

لقد قدم ” رايت ” مطالبة بحقوق النشر ، و لكن الأمر لا يتطلب أي تحقق أو تتبع من قبل مكتب حقوق الطبع و النشر . فإذا تم تقديم مطالبات متنافسة متعددة ، فسوف يتم تكريمهم جميعهم و تسجيلهم . و بعد ذلك ، يكون لأصحابها حرية الدخول في دعاوى قضائية ضد بعضهم البعض حول من يملك حق الطبع و النشر ، و لكن لم يخطر ببال أحد من قبل أن يقوم بتقديم مطالبة بحقوق الطبع و النشر على الورقة البيضاء للبيتكوين أو الكود الخاص به .

لماذا لم يقم ” رايت ” بتقديم مطالبة بهذه الحقوق من قبل ؟ ليس هناك إجابة على ذلك ، بالطبع .

إذا كان ” كريج رايت ” حقًا يقوم بعملية احتيال ، كما يزعم البعض ، فسوف يستحق الحصول على الميدالية الذهبية في تحقيقه لأكبر قدر ممكن من الغموض . | المصدر : يوتيوب / CoinFinder

من المحتمل أن تكون هذه الخطوة محاولة ضعيفة من ” رايت ” لتعزيز إدعائه السابق غير المثبت حتى الآن بأنه هو ” ساتوشي ناكاموتو ” . إن السؤال الذي نحتاج إلى توجيهه لأنفسنا هو ، ماذا سيحدث في حالة أن ” رايت ” قد تمكن بالفعل من إثبات هويته المزعومة ، و صار يوقع الرسائل بعناوين ساتوشي القديمة ، و يمضي قدماً في الحصول على براءات الإختراع لمعظم مبادئ التصميم الرئيسية في تكنولوجيا الـ blockchain ؟

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يدعي ” رايت ” أنه يتعين على الـ blockchains الأخرى إلى جانب إنجازه المختار من البيتكوين – و هو Bitcoin SV – أن يدفعوا ثمن الإمتياز الخاص بإستخدام قاعدة بيانات الكود ( codebase ) . و سوف تخوض هذه الفكرة بقوة ، و من المحتمل أن يتم تمويلها من قبل عدد كبير من أصحاب الملايين و المليارديرات الذين لديهم حصة في التشغيل الحر للبيتكوين .

هل ندخل في إطار جديد ، حيث تحكم المحاكم التقليدية تقنياتنا الناشئة ؟

إن فكرة تسجيل حقوق التأليف و النشر أو براءة الإختراع بأكملها تتعارض مع روح الـ cypherpunk المؤكدة على أن ” الكود هو القانون ” . في جوهر الأمر ، إذا كنت تريد الحصول على براءة اختراع أو الحصول على حقوق الطبع و النشر ، فيجب عليك ترميزها بكود خاص بحيث يستحيل نسخها أو سرقتها .

لقد قفزت عملة Bitcoin SV بنسبة تصل إلى 100 ٪ بالتوازي مع إذاعة خبر تقديم ” رايت ” بالمطالبة بحقوق الطبع و النشر للبيتكوين ، و لكن مرة أخرى ، لم يكن لهذه الخطوة أي اثبات قانوني يجعل من ” رايت ” ساتوشي ناكاموتو الشرعي . أما البيتكوين فقد انخفض مرة أخرى نحو 8000 دولار أمريكي .

تجاوزت عملة Bitcoin SV سعر الـ 100 دولار بعد إذاعة خبر مطالبة ” رايت ” بحقوق النشر و الطبع للبيتكوين . | المصدر : Coinmarketcap

في النهاية ، إذا لم يثبت ” رايت ” هويته بالفعل بأنه هو ” ساتوشي ناكاموتو ” ، فإن مطالبة حقوق الطبع و النشر هذه يمكنها أن تخلق مجموعة جديدة من المشاكل . بالتأكيد لن تنظر الحكومة الأمريكية بلطف إلى رجل قام بخداعهم .

هل هذا كله جزء من خطة ” كريج رايت ” الرئيسية ؟ حالياً ، تبدو الأمور غير مؤكدة فيما يتعلق بالبيتكوين . و هل هناك احتمالية لظهور الكثير من دعاوي براءات الإختراع و حقوق التأليف و النشر من قبل مطوري الـ Bitcoin و الشركات الخاصة به ؟

حتى الآن نحن لا نعرف من موقعنا هذا . و لكن من المؤكد أنه ، إذا كان ” كريج رايت ” حقًا يقوم بعملية إحتيال ، كما يزعم البعض ، فسوف يستحق الحصول على الميدالية الذهبية في تحقيقه لأكبر قدر ممكن من الغموض .

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المصدر : CCN

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