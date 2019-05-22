البنك المركزي في لاوس يصدر تحذيرات ضد استخدام العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 22 مايو 2019 03:53 صباحاً - حذر بنك لاوس المركزي الجمهور من استخدام العملات الرقمية أو شرائها أو بيعها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة فينتيان تايمز يوم ٢١ مايو.

وقد أصدر بنك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية تحذيرًا للمشاركين في السوق المالية والجمهور ضد معاملات العملات المشفرة لأنها تعتبر غير قانونية في البلاد. كما كان البنك قد حذر المؤسسات المالية في السابق من إجراء أي عمليات باستخدام العملات المشفرة، وكذلك إجراء استثمارات في هذه الأصول.

ويُزعم أن البنك يشعر بالقلق إزاء إخفاء هوية المرسل والمستقبل في معاملات العملات المشفرة، والتي يقلق من أنها تزيد من خطر استخدام الأصول الرقمية في غسل الأموال. كما صرح مصدر مطلع على الأمر لفينتيان تايمز بأن السلطات ليس لديها نظام أمان ذي صلة لحماية مالكي العملات المشفرة.

وفي حين أن بعض البلدان مثل كندا ومالطا وسويسرا قد تبنت فئة الأصول الجديدة بدرجات متفاوتة، لا يزال المسؤولون في جميع أنحاء العالم يعبرون عن شكوكهم تجاه العملات المشرة، بينما يدعو بعض المتشددين إلى فرض حظر صارم.

ففي الولايات المتحدة، حيث يمكن أن يختلف الوضع القانوني للعملات المشفرة من ولاية إلى أخرى، دعا عضو الكونغرس في كاليفورنيا براد شيرمان مؤخرًا إلى فرض حظر كامل على العملات المشفرة. حيث ادعى شيرمان أن العملات المشفرة تمثل تهديدًا لسلطة الدولار الأمريكي للتأثير على التطورات الاقتصادية العالمية.