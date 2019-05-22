شركة حفظ العملات المشفرة "ليدجر فولت" تقدم خدماتها إلى شركة وساطة العملات المشفرة "فوياجر ديجيتال"

تام شمس - الأربعاء 22 مايو 2019 03:53 صباحاً - ستقدم ليدجر فولت، وهي ذراع الحفظ لشركة تصنيع أجهزة المحافظ "ليدجر"، خدماتها إلى شركة وساطة العملات المشفرة الكندية "فوياجر ديجيتال"، وذلك وفقًا لبيان صحفي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٢١ مايو.

وفقًا للبيان، ستقوم فوياجر ديجيتال بدمج نظام إدارة محفظة العملات المشفرة من "ليدجر فولت" في نظام التداول الخاص بها بهدف زيادة الأمن السيبراني العام.

حيث قال المدير التنفيذي لشركة فوياجر "ستيف إيرليك" إن ليدجر فولت تضمن "أمان أصول عملائنا على منصة فوياجر دون المساس بالسرعة والسيولة التي يتوقعونها من فوياجر. وهي أيضًا خطوة مهمة في جهودنا لتقديم عمليات التحويل لمحافظ العملات المشفرة."

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، استحوذت فوياجر ديجيتال على شركة محفظة العملات المشفرة الناشئة إثوس في فبراير. ويعتمد هذا الاستحواذ على شراكة استراتيجية بين إثوس وفوياجر، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي.

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ووفقًا للإعلان، سيتم دمج برنامج محفظة إثوس العالمية، الذي تم إصداره لأول مرة في يوليو ٢٠١٨، في أعمال فوياجر الخاصة بالأعمال الفردية والمؤسسات مما يتيح الحماية الذاتية المدمجة مع حل الوساطة. ويحدد الإعلان أيضًا أن حل المحفظة هذا يتم تشغيله بواسطة حل الاحتفاظ بالعملات المشفرة من ليدجر. وقد صرح ديميتريوس سكالكوتوس، الرئيس العالمي لليدجر فولت، قائلًا:

"إن ليدجر فولت مرنة، مما يوفر لفوياجر أمانًا قويًا بحلول باردة مع إمكانية أن تصبح ساخنة في غضون ثوانٍ من خلال واجهة واحدة آمنة."

كذلك قامت ليدجر أيضًا بتوفير بنيتها التحتية للعملات المشفرة لبورصة العملات المشفرة كندية أخرى، وهي ناشيونال أسيت إكستشينج (NDAX).