المدير التنفيذي لمجموعة ديجيتال كارنسي: تدهور الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وراء ارتفاع أسعار بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 22 مايو 2019 03:53 صباحاً - أفادت "فورتشن" يوم ٢٠ مايو أن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العملات المشفرة قد اقترح أن الارتفاع الأخير في سعر البيتكوين (BTC) يمكن أن يرتبط بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ففي مقابلة معه، أشار مؤسس مجموعة ديجيتال كارنسي، باري سيلبرت، كيف أن تسارع بيتكوين قد تزامن مع انهيار المحادثات بين بكين وواشنطن.

وقال المدافع عن العملات المشفرة إن بيتكوين تثبت أنها ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات الدراما في الاقتصاد العالمي - واستشهد بأمثلة أخرى حيث ارتفعت قيمة بيتكوين مع تراجع أسواق الأسهم التقليدية. وأضاف سيلبرت:

"إذا نظرت إلى السنوات الخمس الماضية - عندما حدث خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ارتفعت عملة بيتكوين. وعندما حدث خروج اليونان، ارتفعت بيتكوين". Advertisements

ومع ذلك، بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسواق العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين، أقرت المدير التنفيذي أنه كان هناك حالات عندما تعرضت أسعار بيتكوين لضربة قوية بسبب أحداث الاقتصاد الكلي.

وقد شهدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كلًا من الدولتين العظمتين بفرض رسوم جمركية على سلع بعضهما البعض، مما جعل المنتجات اليومية أكثر تكلفة للمستهلكين.

وفي بداية شهر مايو، أطلقت إحدى الشركات التابعة لمجموعة ديجيتال كارنسي، وهي غرايسكيل إنفستمنتس، حملة إعلانية تحث المستثمرين على التخلي عن الذهب واللجوء لبيتكوين بدلًا من ذلك.