شركة التيثر تعترف في المحكمة: نعم… قمنا بإستثمار بعض الأموال في عملة البيتكوين (BTC)

في تطور جديد في معركة منصة Bitfinex وشركة التيثر (Tether) مع مكتب المدعي العام في نيويورك, كشفت شركة التيثر عن بعض البيانات المهمة في القضية.

ووفقاً لوثائق المحكمة التي نشرها موقع The Block, اعترفت شركة التيثر (Tether), بأنها استخدمت تاريخياً بعض احتياطياتها للإستثمار في البيتكوين و العملات الرقمية الأخرى.

يجدر بالإشارة إلى أنه في شهر أبريل الماضي قام المدعي العام في نيويورك بتوجيه التهم لشركة التيثر و منصة Bitfinex, بشأن التستر على بعض العمليات المالية والتي تقدر بـ 850 مليون دولار والتي تم تغطيتها في موقع الخليج 365 في مقالة:

“المدعي العام في نيويورك يتهم شركة التيثر (الدولار الرقمي) بخسارة 850 مليون دولار”

والتي ردت فيه الشركة بأن الدعوى “مليئة بالمعلومات المغلوطة” وبإمكانك الإطلاع على تفاصيل الرد في هذه المقالة:

“الرئيس التنفيذي لـ منصة Bitfinex يرد رسمياً ويخبر العملاء بحقيقة دعوى NYAG”

وخلال هذه الإجراءات القضائية, تم الكشف عن تفاصيل جديدة ولعل أهمها أن شركة التيثر تمتلك 74 في المئة فقط من الأموال لدعم العملة الرقمية المستقرة الخاصة بها (USDT) وذلك حسب تصريح محامي الشركة:

“محامي شركة التيثر يكشف احتياطات الشركة من العملات النقدية وما يعادلها”

وأضاف موقع The Block, أن في محضر جلسة الاستماع التي عقدت في 16 مايو, ذكر ديفيد ميلير, محامي شركة Bitfinex, أن شركة التيثر بالفعل قامت باستخدام احتياطاتها لشراء البيتكوين.

وشكك قاضي المحكمة في المنطق, واستغرب من استخدام ما يدعم عملة رقمية مستقرة في أصل متقلب وقال: “إذا كان التيثر مدعوماً بالبيتكوين أو أي من العملات الرقمية, فكيف يكون هذا ثابتاً؟”

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ورد المحامي, ديفيد ميلر, أنه كان مبلغاً صغيراً وجادل بأن الشركة كشفت في 25 فبراير أنها قد تستخدم بعض احتياطاتها في استثمارات أخرى بما في ذلك الاستثمار في العملات الرقمية.

وبعد جلسة المحكمة في 16 مايو, سمح القاضي لـ شركة التيثر باستخدام احتياطياتها في الاستثمار كجزء من عملها, ولكن أصدر أمراً قضائياً أولياً يأمر شركة التيثر ومنصة Bitfinex بما يلي:

لن يحصل مدراء Bitfinex على توزيع أو أي من الأرباح الواردة من شركة التيثر

أن يتم تقديم المستندات التي طلبها المدعي العام في نيويورك

تقييد الوصول إلى حسابات الائتمان التي تحتفظ بها شركة التيثر

وينتهي هذا الأمر الأولي في 90 يوماً, ويمكن للمدعي العام في نيويورك تقديم تمديد يصل إلى 14 يوماً لتقديم التماس وطلب مدة زمنية أطول.

علما بأنه تم الكشف بأن منصة Bitfinex نجحت في جمع مليار دولار مقابل بيع عملة LEO الرقمية وذلك بعد تغطية العجز المالي الحالي والذي يقدر بـ 850 مليون دولار.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay