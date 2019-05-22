بيتفوري تتعاون مع المركز المالي الكازاخستاني للتعاون في مشاريع بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 22 مايو 2019 12:59 صباحاً -

دخلت شركة بلوكتشين العملاقة للتكنولوجيا "بيتفيوري" في شراكة مع المركز المالي الرئيسي في كازاخستان لتطبيق التكنولوجيا في العديد من الصناعات، وذلك حسبما أفادت الصحيفة المحلية المدعومة من الحكومة أستانا تايمز يوم ٢١ مايو.

وسيعمل مركز أستانا المالي الدولي (AIFC)، والذي يقع في عاصمة كازاخستان التي أعيدت تسميتها حديثًا "نور سلطان"، على تطبيق خبرة بيتفيوري في صناعة بلوكتشين في إنشاء المشاريع وتعزيز الشركات الناشئة الجديدة على نطاق عالمي.

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وبدورها، تخطط بيتفيوري لإطلاق مراكز بيانات في كازاخستان لاكتساب المعرفة والتعاون مع إدارة مدينة نور السلطان، فضلًا عن دعم تطوير وتعزيز تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) في المنطقة. كما تخطط شركة بلوكتشين أيضًا لفتح دورات تعليمية وتدريبية على منصة مكتب مركز أستانا المالي الدولي للتطوير المهني المستمر، حسبما يشير التقرير.

حيث قال تيمور بوروف، رئيس مجموعة بيتفيوري في كازاخستان، إن بيتفيوري "أبدت بالفعل التزامها القوي بالتعليم والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا" عبر بلوكتشين في جورجيا وأوكرانيا.

تأسس مركز أستانا المالي الدولي في عام ٢٠١٥، ويقال إنه مركز مالي لبلدان آسيا الوسطى والقوقاز والاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي والشرق الأوسط وغرب الصين ومنغوليا وأوروبا.