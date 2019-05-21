مسئول في البرلمان الروسي يحذر من أن البيتكوين لديها القدرة على تدمير الحكومات

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، يبدو أن الأخبار حول الموقف الروسي من البيتكوين لا تهدأ حيث حذر مسؤول كبير في مجلس الدوما الروسي ( وهو البرلمان الروسي ) من أن عملة البيتكوين لديها القدرة على تدمير الحكومات ، وذلك لأنه يمكن أن تستخدم في تسهيل نقل كميات هائلة من الأموال إلى خارج البلاد مشيرا إلى خطورة الأمر .

وفي هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

بدأ السيد نيكولاي عارفييف ، نائب رئيس اللجنة المعنية بالسياسة الإقتصادية لحكومة البلاد في مجلس الدوما الروسي ، في دق ناقوس الخطر حول العملات الرقمية وذلك في مؤتمر صحفي جرى في يوم 20 من مايو الجاري ، وذلك حسبما ذكر تقارير صحيفة Rambler .

مسئول رسمي في روسيا : لا نريد خروج رأس المال من روسيا .

على وجه التحديد ، حذر السيد عارفييف من أن العملات الرقمية من شأنها أن تؤدي إلى انهيار دولة روسيا ، وذلك لأنها قد تؤدي إلى حدوث عمليات سحب جماعي لرأس المال إلى الحسابات الخارجية خارج البلاد.

واضاف مسئول مجلس البرلمان الروسي موضحا :

“”إذا نجحت العملات الرقمية ، فسوف ندمر تمامًا – يقصد روسيا – في نفس الوقت ، وذلك لأن جميع التدفقات المالية سيتم إخراجها من روسيا ، و عليه ستنتهي روسيا .

لأنه تم إنشاء العملات الرقمية أساسا من أجل ضمان عدم سيطرة الدولة على تدفق رأس المال “.

وأشار السيد عارفيف أيضا أنه منذ عام 1994 ، تم سحب حوالي 210 تريليون روبل – العملة الروسية – (أو ما يعادل 3.25 مليار دولار) من روسيا ، وهذا يعادل نصف ميزانية روسيا السنوية.

مسؤول برلماني كبير في روسيا يحذر من أن عملة البيتكوين تشكل خطرا على النظام المعمول به في البلاد – مصدر الصورة : Shutterstock

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نيكولاي عارفييف : الغرض من إنشاء عملة البيتكوين هو التهرب الضريبي .

هذا ويكمل السيد عارفيف إدعاءاته أن عملة البيتكوين تم إنشاؤها من أجل إخفاء مبالغ كبيرة من المال في حسابات خارجية سرية ، وذلك لتمكين الأفراد الأثرياء والكيانات الكبرى من تجنب دفع الضرائب ، ولهذا يقول نيكولاي عارفييف أنه من غير المجدي دمج عملة البيتكوين مع النظام المالي الحالي في روسيا ، لأن أمر عملة البيتكوين سيكون محفوفا بالمضاربة والغموض ، وبدلاً من ذلك اقترح مسئول البرلمان الروسي أن هناك طريقة أفضل تتمثل في حظر العملات الرقمية تمامًا في البلاد.

حسنا هذا شيء اقترحه عضو مجلس الكونغرس الديمقراطي السيد “براد شيرمان” لدولة الولايات المتحدة حيث قال شارحا:

“أبحث عن زملاء ليشاركوا معي في تقديم مشروع قانون لحظر مشتريات العملات الرقمية من قبل الأميركيين ، حتى نحقق هذا الأمر في مهد العملات الرقمية .” “إن الكثير من قوتنا الدولية تأتي من حقيقة أن الدولار الأمريكي هو الوحدة القياسية في التمويل والمعاملات الدولية ، وهذا هو الغرض المعلن من أنصار العملات الرقمية أنها تم إنشاءها من أجل سحب هذه القوة منا “.