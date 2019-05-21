انتحار متداول في عالم العملات الرقمية بعد خسائر “الصندوق الاستثماري” الخاص به

أقدم متداول هندي على الانتحار بعد تعرضه للتهديد من قبل كبار رجال الشرطة بعد تعرضه لخسائر تكبدها أثناء تداول العملات الرقمية نيابة عنهم.

وقام المتداول, Bharat Patel, بشنق نفسه وترك مذكرة إلى زوجته يشرح فيها كيف أن نائب رئيس شرطة نارمادا, إلى جانب أخيه هددوه بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها في سوق الكريبتو.

وشرح Bharat Patel, أن سوق العملات الرقمية شهد تقلبات سعرية وذكر أن الأخوان لم يستثمرا سوى 5 وحدات بيتكوين (BTC) و مع ذلك طالباه أن يرد لهم 11.575 من وحدات البيتكوين (BTC).

وفقاً لنشرة إخبارية محلية, فإن المتداول قام بالإنتحار في مقاطعة غوجارات الهندية وترك ملاحظة توضح الأسباب خلف انتحاره وأسماء الأفراد الذين قادوه إلى الانتحار, وكشف في المذكرة:

” جاء نائب رئيس شرطة نارمادا, إلى منزلي للمساهمة والاستثمار مقابل 5 وحدات بيتكوين (BTC). وبعد أن تكبدت الخسائر بسبب انخفاض قيمتها, طلب نائب رئيس شرطة نارمادا وشقيقه 11.575 بيتكوين. أنا مذهول بسبب طلباتهم وحياتي لا تستحق العيش تحت التهديد. لقد أجبرت على الانتحار وهذان الشخصان مسؤولان عن فعلتي.”

بعد وفاة المتداول, ناشدت ابنته أن يتم فصل نائب رئيس شرطة نارمادا, وهي تبحث عن الطرق المختلف لمعالجة القضية. كما صرحت للصحفيين قائلة:

” لم نزود الشرطة بهاتف والدي أو أي من أجهزته كوننا لا نثق في الشرطة المحلية. نخشى أن يتم تدمير الأدلة الموجودة على هذه الأجهزة, ونسعى للوصول إلى كبار مسؤولي الشرطة لإجراء تحقيق عادل في القضية.”

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ووفقاً لعائلته, فإن المتداول وافق على إعادة 5 وحدات بيتكوين (BTC) إلى الأخوة على أقساط. ولكنهم طالبوا بكامل الكمية التي تم استثمارها في بداية الصندوق بغض عن النظر عن الخسائر التي تكبدها المتداول.

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