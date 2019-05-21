تداول الايثر ETH يحقق أحجام قياسية وأساسيات مثينة فبعد ان حصل بيتكوين مؤخرًا على كل الاهتمام من العديد من الجهات مما ساهم في تضاعفت الأسعار منذ أوائل شهر أبريل. لقد حولت هذه الخطوة الكبيرة القيمة السوقية ل العملات المشفرة الإجمالية لأكثر من 250 مليار دولار لأول مرة منذ عشرة أشهر. الايثر ETH كانت بطيئة بعض الشيء في اللحاق بالركب لكنها فعلت ذلك أخيرًا وتقترب الآن من نقطة حرجة. فبأي طريق سوف تذهب؟

حالة تداول الايثر ETH

كان الايثر ETH في اتجاه صعودي ثابت خلال الأشهر الأربعة الماضية ، أكثر من الضعف من أدنى مستوى في فبراير بقليل من 100 دولار إلى سعره الحالي. لقد توقفت عند 170 دولارًا تقريبًا لأفضل جزء من شهر أبريل ، حيث اخدت عملة بيتكوين كل المكاسب ، مما زاد من هيمنتها على أعلى مستوى في 17 شهرًا بنسبة 60 بالمائة.

خلال الأيام العشرة الماضية، ب تداول الايثر ETH أخيرة اخترق المقاومة عند 180 دولارًا وارتفعت إلى أعلى مستوى في 2019 عند 270 دولارًا في الأسبوع الماضي. تداول الايثر ETH اليومي ارتفع حجمه إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث وصل إلى 19 مليار دولار تقريبًا.

سجل Coinbase الأسبوع الماضي أعلى حجم تداول تداول الايثر ETH أسبوعيًا منذ عام 2017. في سوقي ETH الأكثر شعبية في البورصة (ETH / BTC و ETH / USD) تم تداول ما مجموعه 3.675.570 وحدة من ETH من 13 إلى 19 مايو ، و حتي الان يتم تداول الايثر ETH في السوق بسعر 250 دولارًا بقيمة سوقية تتجاوز 918 مليون دولار و هي أعلى إجمالي في أسبوع منذ منتصف ديسمبر 2017.

منذ الأسبوع الماضي ، تداول الايثر ETH كان على أكثر من 230 دولارًا و الان يتم تداوله بما يقارب 250 دولارًا. الفرق هذه المرة هو أن Ethereum لا يتم استخدامه للاستثمار في مشاريع ICO ولكن يتم تجميعها من قبل المستثمرين.

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و كما هو ملاحظ من الرسم البياني التحليلي للمتداول “CryptoFibonacci” انه تم تشكيل الراية الثور لعملة ETH :

يحدث الاختراق عادةً عند الوصول إلى نهاية هذا المثلث والنظر إلى الاتجاه طويل المدى الذي قد يكون في الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، فإن الصورة الأكبر تظهر ETH في قمة إسفين صعودي مما يشير إلى مقاومة شديدة عند هذا المستوى.

من غير المرجح أن تظل أسعار Ethereum منخفضة إلى هذا الحد ، خاصة عند النظر إلى ما هو موجود في المشروع تقنيًا, فشبكة و بلوكشين Ethereum كانت قوية و لازالت قوية و الدليل هو احتلالها المرتبة الثانية في سوق العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.