تعرف على أحد أقدم وأشهر طرق الاحتيال: “مخطط بونزي الاحتيالي”

تتنوع طرق الاحتيال وتختلف من مجال لآخر, إلا أن هناك طرق شائعة ومشهورة على المستوى العالمي تطبق في عدة مجالات منها “مخطط بونزي الاحتيالي”.

ماهو مخطط بونزي الاحتيالي؟

مخطط بونزي الاحتيالي أو النظام الهرمي الوهمي أو التسويق الشبكي, كلها مسميات لسلسة احتيالية أخترعها تشارلز بونزي والتي تنسب لإسمه.

تقوم السلسلة على مبدأ الاستثمار الاحتيالي عن طريق الوعد بتقديم نسبة من الأرباح من المبلغ المودع والمستثمر بعد مرور مدة زمنية معينة وبدون أي مخاطر استثمارية.

يتم دفع الأرباح مقابل الاستثمار بالفعل في بداية الأمر للمستثمرين لكن ليست كفوائد حقيقية بل تدفع من أموال المستثمرين الجدد وتستمر العملية حتى يكشف الزيف وتنهار الهرمية.

مثلما أشرنا سابقا فأن سلسلة بونزي تعود للمحتال “تشارلز بونزي” الذي قام بها أول مرة سنة 1919 عن طريق تأسيس شركة تقوم على تبادل الطوابع البريدية من مختلف الدول واستبدالها في أمريكا لتحقيق هامش الربح.

سرعان ما انتشر خبر محفظة بونزي وبأنه يقدم أرباح للمستثمرين تقدر بـنسبة 50% بعد مرور 45 يوم و 100% بعد مرور 90 يوم.

يتم دفع فوائد المستثمرين القدامى من ايداعات المستثمرين الجدد في سلسلة غير منتهية تنتهي بتوقف المستثمرين الجدد عن دفع المال.

تمكن “تشارلز بونزي” وفي وقت قصير من تحقيق مبلغ 30 ألف دولار.

لتتطور الأمور ويصل دخل “تشارلز بونزي” لغاية 250 ألف دولار بشكل يومي سنة 1920. ليتم ذكر ما يفعله بونزي في صحيفة “ذا بوست” وكيف يمكن لهاته الآلية الغريبة أن تضخ هذا القدر من المال.

ليتم اعتقاله في شهر أغسطس سنة 1920 وتوجه إليه عدة تهم تتعلق بالاحتيال.

في سنة 1943 تم إطلاق سراحه ليمضي سنواته الأخيرة في فقر وتنتهي حياته بجلطة دماغية سنة 1948.

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مباديء واشارات حمراء تشير لمخطط بونزي

تطورت سلسلة بونزي بشكل أكبر وأضحت أكثر تطورا بدخول مجال الرقمية والتقنية عليها وأصبحت منتشرة أيضا في مجال العملات الرقمية المشفرة.

إلا أن مبادئها وطريقة عملها مشتركة وهي كما يلي:

وعد مضمون بتحقيق عوائد عالية وبمخاطر قليلة.

التدف المستمر للفوائد بغض النظر عن ظروف السوق.

عدم التسجيل لدى الهيئات التنظيمية.

استراتيجية الاستثمار والتحجج بأنها معقدة للغاية وسرية ولا يمكن شرحها.

لا يسمح للمستخدمين بالاطلاع على أوراق تثبت استثماراتهم.

صعوبة كبيرة في استرداد الأموال المودعة.

هاته بعض الاشارات التي تشير وبقوة أن المشروع مشروع احتيالي.

وعليه ننصح بالحذر تجاه المشاريع الجديدة والبحث حولها أكثر قبل الاقدام على أي عملية استثمارية.

ننوه أيضا أنه تم إطلاق مبادرة على قناة الخليج 365 الرئيسية تهدف للكشف عن عمليات النصب والاحتيال, يمكن التعرف على تفاصيلها هنا.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.