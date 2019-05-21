شركة Huawei تحت العقوبات الأمريكية تستمر في إرسال تحديثات البرامج إلى الهواتف لمدة ثلاثة أشهر

ستتمكن Huawei من الإستمرار في إرسال تحديثات البرامج إلى هواتفها للأشهر الثلاثة القادمة على الرغم من الحظر الفعلي للمبيعات في الولايات المتحدة ، وذلك بعد تلقي ترخيص مؤقت من وزارة التجارة الأمريكية.

نشرت رويترز أولاً الرخصة ، والتي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 19 أغسطس.

يسمح الترخيص الساري اليوم لشركة Huawei باتخاذ إجراء ضروري لتوفير الخدمة والدعم ، بما في ذلك تحديثات البرامج أو التصحيحات لأجهزة Huawei الحالية التي كانت متاحة للجمهور في أو قبل 16 مايو 2019 و سيسمح الترخيص أيضًا لشركة Huawei الحفاظ على معدات الشبكة الحالية ، وتلقي الكشف عن الثغرات الأمنية وينتهي الترخيص في 19 اغسطس .

في الأسبوع الماضي ، أعلنت إدارة ترامب حالة طوارئ وطنية سمحت لوزير التجارة بحظر معاملات التكنولوجيا التي تعتبر كما وصفها مخاطر للأمن القومي و بعد فترة وجيزة ، أدرجت الإدارة شركة Huawei ضمن القائمة السوداء ، وحظرت على أي شركة أمريكية التعامل مع شركة الاتصالات الصينية العملاقة دون إذن من الحكومة الأمريكية.

أعلنت Google قريبًا أنها لن توفر خدمات Android لأجهزة Huawei ، على الرغم من أنها قالت إن الشركة قد تستمر في إستخدام إصدار مفتوح المصدر وأضافت Google أنه سيتم أيضًا صيانة الخدمات على هواتف Huawei الحالية .

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان:

“الرخصة العامة المؤقتة تمنح المشغلين الوقت الكافي لاتخاذ ترتيبات أخرى ومساحة للوزارة لتحديد التدابير طويلة الأجل المناسبة للأمريكيين ومقدمي خدمات الإتصالات الأجانب الذين يعتمدون حاليًا على هواتف Huawei في الخدمات الحيوية باختصار سيسمح هذا الترخيص للعمليات بالاستمرار لمستخدمي هواتف هواوي الحالية وشبكات النطاق العريض “.

أدت حملة القمع التي قامت بها إدارة ترامب ، والتي كانت متوقعة منذ نحو عام ، إلى عكس التوقعات العالمية لشركة Huawei ولكن بعد حظر Android ، أعلنت الشركة في إعلان أنها ستواصل تقديم تحديثات للأجهزة الموجودة بالفعل في أيدي العملاء وقالت الشركة :

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“سنواصل بناء نظام بيئي آمن ومستدام ، من أجل توفير أفضل تجربة لجميع المستخدمين على مستوى العالم”.

تعقيبا على ما قامت به أمريكا ضد شركة Huawie اشار اليوتيوبر المعروف أمين رغيب أن الأمر لا يقتصر على إيقاف وتعطيل استخدام تطبيقات Google بل إن الأمر أكبر من ذلك حيث تم سحب تراخيص أندرويد من جميع هواتف Huawei.

يقول أمين أن سحب تراخيص أندرويد جاء بسبب المبيعات الهائلة لهواتف Huawei والتي حطمت أجهزة Apple وليس هذا فقط حصرا على هواتف هواوي بل أنما قد تأتي العقوبات لاحقا على شركات أخرى مثل شركة Show me حيث قال أنه عندما تنافس شركات أخرى شركة امريكية بالنتيجة تكون باقصائها من المنافسة .

ويأتي ذلك أيضا بسبب هيمنة أمريكا سيطرتها على الإنترنت حيث يتحكم به 7 أشخاص من الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر هذه المركزية مرعبة وهي سر قوة أمريكا وسيطرتها على العالم وهذا ما يفسر قدرة أمريكا على فرض عقوبات تجاه أي دولة لا تتفق معها ومع سياساتها.

كما قال أمين رغيب الحل ليس في إعتماد نظام تشغيل جديد بل باعتماد هواتف البلوكتشين و إنترنت البلوكتشين ، هذه التكنولوجيا ستفتك بمركزية الدول العظمى و تقلب موازين القوى وبالتالي نحن كدول عربية سنستفيد من هكذا نظام .

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