بورصة زيمبابوي للأسهم تتطلع إلى منتجات تعتمد على بلوكتشين وتحتاج إلى الوضوح التنظيمي

تام شمس - الثلاثاء 21 مايو 2019 02:57 مساءً - يقول جوستين بغوني، الرئيس التنفيذي لبورصة زيمبابوي للأوراق المالية (ZSE)، إن البورصة مهتمة بتبني تكنولوجيا بلوكشين إذا كان من الممكن تحقيق اليقين التنظيمي، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الأخبار المحلية "ذا كرونيكال" يوم ٢٠ مايو

حيث ينتظر بغوني، بينما يؤيد تكنولوجيا بلوكتشين، تطبيق التكنولوجيا في البورصة حتى يتم حل مشكلات اليقين التنظيمي:

"ثم هناك جانب المال لتكنولوجيا بلوكتشين. وهذا صعب بعض الشيء لأننا، من حيث التنظيم، لسنا واضحين بعد في هذا الشأن، ولا نريد أن نفعل شيئًا ما حيث لا يكون التنظيم واضحًا كبورصة. لكن الجانب التكنولوجي جيد للغاية." Advertisements

ويتم الآن متابعة اليقين التنظيمي لمجالات العملات المشفرة في العديد من الولايات القضائية. حيث يسعى قانون تصنيف التوكنات (TTA) الذي أعيد تقديمه حديثًا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى توفير اليقين التنظيمي للعملات المشفرة من خلال إدخال تعريفات موحدة وإعادة تصنيفها.

وتدرس بورصة زيمبابوي للأوراق المالية الخدمات والمنتجات القائمة على بلوكتشين في الأوراق المالية الائتمانية للاستثمار العقاري وتبادل السلع المعدنية والصناديق المتداولة في البورصة، حسب التقرير.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، تشتهر زمبابوي اقتصاديًا بانهيار عملتها الوطنية في عام ٢٠١٥. ومنذ ذلك الحين، كانت زيمبابوي محط اهتمام العديد من مقترحات ونشاطات العملات المستندة إلى بلوكتشين، من بحث يجادل بأن زيمبابوي بيئة مثالية لشركات بيتكوين (BTC) إلى مدرسة بلوكتشين الصيفية التي يتم فتحها في البلاد.