خبير: هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تزال في وضع جمع المعلومات فيما يتعلق بصندوق بيتكوين المتداول في البورصة

تام شمس - الثلاثاء 21 مايو 2019 02:57 مساءً - أخبر المدير الإداري لموقع ETF.com قناة سي إن بي سي يوم ٢٠ مايو أن هيئة الأوراق المالية والبوصات لا تزال في وضع جمع المعلومات "فيما يتعلق بصندوق تداول بيتكوين المتداول في البورصة".

حيث ألقى ديف ناديج، المدير الإداري لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، تعليقاته على هذه القضية خلال مقابلة مع برنامج ETF Edge. حيث قال ناديج:

"من الواضح أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تزال في وضع جمع المعلومات. [...] فمن الناحية الفنية، هناك مواعيد نهائية، لكن بصراحة يمكنهم [هيئة الأوراق المالية والبورصات] أن يفعلوا ما يريدون، ويمكنهم تأجيل هذا حتى يشعروا بالراحة، وهذا يتضح مما نسمعه."

وفي حين جادل ناديج بأنه سيتم اعتماد الصندوق المتداول في البورصة في النهاية، إلا أنه لا يعتقد أن الأمر وشيك، وقد يستغرق الأمر ربع السنة على الأقل. وأضاف أن الهيئات التنظيمية ستصبح أكثر راحة مع نضوج السوق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها ستؤجل قرارها بشأن صندوق بيتكوين المتداول في البورصة المقترح من فان إيك، لأنها تجمع المزيد من المعلومات من الجمهور.