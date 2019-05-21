عمدة المدينة: سيول تخطط لتنفيذ بلوكتشين في بطاقات المواطنين

تام شمس - الثلاثاء 21 مايو 2019 11:56 صباحاً - ستقوم مدينة سيول الكورية الجنوبية بتطبيق تقنية بلوكتشين في بطاقاتها الخاصة بالمواطنين، وذلك حسبما أفاد موقع الأخبار الكوري Queen.co.kr يوم ٢٠ مايو.

وقد شارك عمدة سيول "بارك وون سون" في الحدث الجاري تحت عنوان "منتدى مستقبل كوريا (KFF) ٢٠١٩ ومعرض تكنولوجيا بلوكتشين"، حيث تحدث عن إنجازات المدينة في تبني التقنيات الرئيسية بما في ذلك بلوكتشين والذكاء الاصطناعي.

كما سلط العمدة الضوء على دور بلوكتشين في تخزين البيانات، مشيرًا إلى أن قيمة البيانات "أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل". ووفقًا لبارك، فإن مدينة سيول ستقوم بتنفيذ بلوكتشين في جمع البيانات الحضرية والإدارية لتمكين خدمات جديدة مثل نظام مصادقة متكامل لبطاقات المواطنين، وكذلك أدوات لسهولة الوصول إلى الخدمات الإدارية المختلفة.

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وقد أكد بارك على أن سلطات سيول قدمت بالفعل خدمات إدارية مدعومة ببلوكتشين، بما في ذلك التصويت الإلكتروني عبر الهاتف المحمول ومبيعات السيارات.

وقد أعرب بارك عن ثقته في تكنولوجيا بلوكتشين في الماضي. ففي أواخر عام ٢٠١٨، قدم العمدة خطة مدتها خمس سنوات لتطوير صناعة بلوكتشين في سيول، مع تخطيط حكومة المدينة لاستثمار حوالي ١٢ مليون دولار في صندوق بلوكتشين بقيمة ٨٨ مليون دولار.

وفي فبراير ٢٠١٩، أعلنت حكومة سيول الحضرية عن مبادرة لاستثمار أكثر من مليار دولار في الشركات الناشئة بمجال بلوكتشين والتكنولوجيا المالية بحلول عام ٢٠٢٢.