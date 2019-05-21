إيردروب VOLUM

تعد VOLUM منصة تجارية تمنح الشركات قدرات تنظيمية وإشرافية واسعة النطاق ، مع نظام VOLUM ، يمكن للشركات تتبع جميع أنشطة البيانات التي تحدث على سلاسل التوريد الخاصة بهم وتوجيهها وتحديدها ومصدرها، بحيث سيتم قفل جميع البيانات في نموذج واحد مفنوح المصدر بعيد كل البعد عن اي عملية تلاعب او تزوير ، والتي يمكن الوثوق بها والتحقق منها في أي وقت خلال العمليات .

ما الفائدة الحقيقة التي ستتمكن الشركات التجارية من تحصيلها بالفعل من مشروع VOLUM ؟

الفائدة الأولى هي قدرة الشركات على دمج نظامها المصرفي بالكامل في تقنية البلوكتشين ، والنتيجة النهائية لاستخدام منصة VOLUM هي أن الشركات ستتمتع بالقدرة على التوسع من الأسواق المحلية إلى الأسواق العالمية بشكل أسرع ، وسيكون لها سيطرة أكبر على سلاسل التوريد الخاصة بها.

معلومات التوكن :

الأسم : VLM

VLM التوتال سبلاي : 236,800,000 توكن

236,800,000 توكن مرحلة IEO : على منصة LATOKEN

على منصة LATOKEN البداية : 17 مايو 2019

17 مايو 2019 النهاية : 17 يونيو 2019

17 يونيو 2019 السوفت كاب : 1 مليون دولار

1 مليون دولار الهارد كاب : 74 مليون دولار

74 مليون دولار السعر : 0.35 $

0.35 $ الشبكة : الإيثريوم ERC20

الإيثريوم ERC20 الموقع الرسمي : https://volum.io/

لمحة حول الإيردروب :

يحتفل فريق VOLUM ببدأ مرحلة IEO من خلال إيردروب حصري لمستخدمي LATOKEN ، بحيث ستحصل على ما يصل إلى 40 VLM (حوالي 11.2 دولارًا) لإكمال بعض المهام البسيطة .

اما بالنسبة لبرنامج الأحالة ، فستتمكن من دعوة 20 صديق كحد اقصى ، كل صديق يشترك من خلالك ستحصل على 4 VLM .

رقم الإيردروب : 73

إسم العملة : VOLUM

رمز العملة : VLM

كمية قطع التوزيع : 40

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القيمة : 11 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : 2019-06-08

قم بالتسجيل بمنصة LATOKEN وقم بتفعيل حسابك الى المستوى الثاني : https://latoken.com/ ادخل الى البوت التالي : https://t.me/VLM_Bounty_Bot بعد الدخول الى البوت اضغط Start وابدأ بتنفيذ المهام بالتسلسل . المهام هي : متابعتهم على تويتر وفيسبوك ، والأشتراك في مجموعتهم على تلغرام ، والأعجاب واعادة التغريد للبوست التالي : “VOLUM Kicks Off IEO with @latokens Exchange to Let Traders Maximize Profits!”https://t.co/NRHDbiqwla — volum.io (@IoVolum) May 17, 2019 بعد الأنتهاء من تنفيذ المهام ، ضع ايميلك الذي تسجلت به بالمنصة بالخطوة الأولى .

الكمية المخصصة لحملة الإيردروب هي 178,568 توكن ، اي عند نفاذ الكمية سينتهي الإيردروب ، لذلك سارع بالتسجيل .

التوزيع سيبدأ بتاريخ 08/07/2019

خطوة التفعيل للمستوى الثاني في حسابك على منصة LATOKEN هي خطوة ضرورية ، الحسابات التي لم تجتاز المستوى الثاني ستشطب من قائمة التوزيع .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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