عملية احتيال جديدة في عالم الكريبتو بعد جمع 3 ملايين دولار الشهر الماضي

انتشرت عدد من الأخبار اليوم حول مشروع Cobinhood و مشروع DEXON بعد أن قام فريق العمل بإلغاء الحجز عن العملات الرقمية والقيام ببيعها في السوق مما تسبب في هبوط أسعارها بأكثر من 50 في المئة.

وذكر موقع Blocktempo الخبر هذا بعد أن قامت منصة Cobinhood اليوم بإعلان افلاسها بشكل مريب والكشف عن فصلها لجميع موظفي المنصة.

وما سبب صدمة لمجتمع العملات الرقمية أن المشروع كان يشيد بنفسه ونجاحه في العرض الأولي لـ عملة DEXON والذي نجح في جمع 3 ملايين دولار الشهر الماضي وهو مشروع تابع لـ منصة Cobinhood.

يجدر بالإشارة إلى أن المنصة كانت تلمح إلى تسريح الموظفين لعدة أشهر ولكنها كانت تبرر ذلك بأنها تفسح المجال لتوظيف المزيد من أصحاب الكفاءة.

علما بأن الطرح الأولي لـ DEXON انطلق الشهر الماضي وكان من المقرر أن يستمر حتى تاريخ اليوم, 20 مايو, ومع ذلك يبدو أن فريق العمل انتهز الفرصة لإعلان إفلاسه والاستفادة مادياً من بيع رموز DEXON.

حسب الخبر فإن الشخصان المسؤولان خلف هذه المشاريع هما ai-yuan ‘Popo’ Chen و Wei-Ning Huang, ولا يزالا يحاولان التقليل من عملية الاحتيال والمدافعة عنها.

مشروع DEXON

وعد مشروع DEXON الكثير للمستثمرين, وذكرت ورقة العمل أن المشروع ينوي تطوير بلوكشين آمن من الدرجة الأولة ولديه قابلية عالية على التطوير ويهدف إلى حل جميع المشاكل الكامنة من أنظمة البلوكشين الحالية.

وحسب هذا الخبر يبدو أن الأمر أصبح واضحاً الآن أن المشروع هو مجرد مشروع احتيالي وكان يهدف إلى جمع أكبر قدر من الأموال عبر عملية العرض الأولي للعملة (ICO) قبل الإعلان رسمياً عن الإفلاس.

يجدر بالإشارة إلى ان منصة Cobinhood أطلقت العرض الأولي للعملة (ICO) في عام 2017, واستطاعت جمع 13 مليون دولار آنذاك.

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ووعدت المنصة بتقديم خيارات التداول مقابل 0% كرسوم للتداول وأداء عالي لا مثيل له مقارنة بالمنافسين. وكان من المفترض أن يحصل حاملي رموز COB على جزء أرباح المنصة.

وأشار الخبر إلى أنه تم نقل كميات كبيرة من عملات COB بشكل مثير للريبة في الساعات الماضية, وتبع ذلك عمليات بيع كبيرة مما تسبب في هبوط سعر العملة بأكثر من 50 في المئة.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay