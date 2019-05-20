2.0 BitConnect تبدأ العد التنازلي لعودة أكبر عملية إحتيال هرمي في تاريخ العملات الرقمية

في عام 2016 ، جاء مشروع عملة رقمية يسمى BitConnect مع تقديم فائدة مركبة بنسبة 1٪ يوميًا لأولئك الذين اشتروا و ساهموا بالتوكن الخاص به .
و عندما انفجرت فقاعة ( BitConnect ( BCC – كما هو متوقع – قام المالكون بالفرار بأموال الجميع . و غرق سعر عملة BCC بنسبة 99.9 ٪ ، و أصبح مشروع كانت قيمته في السابق تعادل 2.5 مليار دولار أمريكي لا قيمة له .
و الآن ، أعظم عملية احتيال تم بيعها على الإطلاق تعود من جديد . أهلاً بك في 2.0 BitConnect .
في الأيام القليلة الماضية ، ظهر موقع على شبكة الإنترنت و ملف شخصي على موقع Twitter يعلن عن وصول BitConnect 2.0 . و يعرض موقع الويب العد التنازلي لولادة واحدة من أسوأ عمليات الإحتيال في تاريخ مجال العملات الرقمية .
الملف الشخصي على Twitter يحتوي على منشورين فقط – إحداهما رابط لموقع جديد ؛ و الآخر هو رابط إحالة ( refferal link ) لمنصة Binance مع التوجيه بـ “اشتر الآن” .
بالطبع ، لا توجد توكنز BitConnect ( سواء 1.0 أو 2.0 ) مضافة على منصة Binance . و إذا ألقينا نظرة على تفاصيل مسجل عنوان domain موقع الويب الجديد – BitConnect.io – سنرى بعض الخصائص الغريبة .
على الرغم من أن المنشور الذي ظهر على موقع Twitter يعد بالإطلاق في الأول من يوليو القادم ، فإن إسم الـ domain الخاص بموقع الويب من المقرر أن ينتهي قبل أسبوعين من ذلك التاريخ . فإن الـ domain – الذي يختلف قليلاً عن BitConnect.co الأصلي – كان قد تم تسجيله في عام 2017 .
إن كل هذا يصنف إلى ما يشبه عملية إحتيال داخل عملية إحتيال . على افتراض أن domain الموقع لم يتم تجديده قبل إنتهاء الصلاحية في 19 يونيو القادم ، فربما ما لدينا هنا ليس BitConnect 2.0 على الإطلاق .
بدلاً من ذلك ، يبدو أن شخصًا ما يحمل إسم domain قديم يحاول أن يعصر في جعبته أكبر قدر ممكن من المال من خلال رابط إحالة Binance الخاص به قبل إنتهاء صلاحية الـ domain . يوجد على ملف Twitter ما يقرب من 1000 متابع بالفعل ، على الرغم من أن المشاركة الأولى لم تظهر إلا قبل يوم واحد . و مع ذلك ، فإن الموقع الجديد مسجل أيضاً في نفس الموقع الجغرافي مثل الموقع الأصلي السابق – بنما Panama .
أحد الأشخاص الذين تمكنوا من رؤية الجانب المضحك لإحياء BitConnect ثانية كان ” كارلوس ماتوس ” Carlos Matos – قائد فريق BCC السابق . إن “ماتوس” الذي اشتهر بطريقته المليئة بالحيوية و الإثارة على المسرح ، يواصل نشر “الميمات” ( memes ) حول ملحمة BitConnect . حيث قام مؤخرًا بإحياء شعاره الشهير ” Hey ، Hey ، Hey . . ” للتعليق على وصول BitConnect 2.0 ؛ الذي يبدو أنه ليس له أي دور فيه .
فقد قام “ماتوس” بنشر هذا الميم معبراً عن شكوكه حول إحياء المشروع من جديد .
لقد تم الإعلان أول مرة عن عملة BitConnect يوم 15 فبراير 2016 ، ثم تم الطرح الأولي ( ICO ) لها في شهر ديسمبر من نفس العام ، و طيلة عام 2017 استطاعت BitConnect سرقة الأضواء من باقي العملات الرقمية ، من خلال تزايد سعرها بشكل كبير و متسارع حتى أنها أصبحت تهدد العملات الرقمية الأكبر في العالم ، بأنها قادرة على تخطيهم من حيث مستوى القيمة السوقية .
في نهاية المطاف ، كان من الممكن أن تكون نفس الشكوك الموجودة حالياً بشأن BitConnect 2.0 مفيدة منذ عدة سنوات ، قبل أن يأخذ المستثمرون السذج كل ما لديهم . من سعر الـ ICO البالغ 0.17 دولار ، ارتفعت قيمة توكن BCC إلى 509.99 دولارًا في عام واحد – مسجلة مكاسب خيالية بلغت 299,894 ٪ .
بالطبع ، لم يتم صرف هذه المكاسب . عندما اكتشف أمر عملية الإحتيال هذه في يناير 2018 ، انخفضت قيمة عملة BCC و سقطت كحجر من على مرتفع . و استمرت عملية تتبع بيانات سعر العملة حتى أغسطس 2018 ، عندما كانت قيمتها قد وصلت إلى 0.263786 دولارًا فقط ، قبل إزالتها من جميع المنصات .
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