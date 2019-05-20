الرئيس التنفيذي للريبل: منتج الريبل “xCurrent” الجديد مشابه لتقنية السويفت “SWIFT”

شركة الريبل تدير عدة منتجات تختص في تسهيل العمليات المصرفية وتسريع المدفوعات المالية مثل:

xCurrent ،xRapid و RippleNet.

في نقاش خاضها السيد “براد جارلينجهاوس” المدير التنفيذي لشركة الريبل والمنظمة ضمن فعاليات مؤتمر البنك الوطني السويسري

ذكر “براد” بأن المنتجات التي أطلقتها شركة الريبل تلقى رواجا واستخداما واسعا وبخاصة xCurrent الذي يقدم حلول للمؤسسات المالية ولا علاقة له بالكريبتو.

حيث صرح بمايلي:

النسخة الجديدة من منتج xCurrent هو نوع من SWIFT

و خدمة xCurrent تقدم خدمات سريعة للمؤسسات وأكثر فاعلية مقارنة بالخدمات المالية التقليدية.

كما تطرق ذات المتحدث لمنتج xRapid الذي تم اطلاقه مع نهاية سنة 2018 وأوضح بأنه تلقى طلبا كبيرا عليه من طرف المؤسسات المالية.

وأضاف في حديثه أيضا خدمة RippleNet الذي يسمح بالتحويل المالي بشكل فوري، خاصة مع اتاحة API الخدمة ليسمح للشركات بالتحويل المالي بشكل سريع وسلس.

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وتخدم شركة الريبل حاليا أكثر من 200 مؤسسة مالية عبر العالم.

بالنظر لعملة الريبل XRP وأدائها في الشهر الأخير فنجد ارتفاعها من 0.29 دولار لتصل لغاية 0.47 دولار لتعود وتستقر في الوقت الحالي دون 0.40 دولار بالضبط بسعر 0.38 دولار للوحدة.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.