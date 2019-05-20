البنك المركزي في مينامار يغلق الباب أمام العملات الرقمية

الإقتصاد الناشئ الذي يتوقع اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 5.8 مليار دولار يقلل من أهدافه بموقف مناهض للتكنولوجيا.

ميانمار هي أحدث دولة نامية تلمح إلى إغلاق الأبواب في وجه عملة البيتكوين ، وهي عملة رقمية عالمية عمرها عشر سنوات تقترح إستبدال البنوك بشبكة لامركزية من مدققي المعاملات عبر تقنية دفتر الأستاذ الموزع .

يمكن لأي شخص لديه إتصال إنترنت المشاركة في إقتصاد البيتكوين BTC ، مما يجعلها ميزة جذابة للأشخاص الذين لديهم بوابات محدودة للمشاركة في الاقتصادات العالمية.

لكن بالنسبة للبنك المركزي في ميانمار (CBM) ، تعتبر عملة البيتكوين مسؤولية أكثر منها فرصة وقد أعلن البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعترف بعملة بيتكوين كأموال ، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للمؤسسات المالية في ميانمار بقبول أو تسهيل معاملاتها وينطبق نفس الحكم على العملات الرقمية الأخرى التي لها خصائص مثل عملة البيتكوين.

تشير تقارير MMTimes.com أن المستثمرين في ميانمار قد زادوا حصصهم في عملات البيتكوين والعملات الرقمية البديلة في الآونة الأخيرة وقد بلغ الإعلان المحلي عن عمليات تبادل البيتكوين على وسائل التواصل الإجتماعي ذروته ، مما يدفع المزيد من الناس إلى اللحاق بتكنولوجيا البيتكوين.

يخشى البنك المركزي CBM من أن العملية قد تحول رأس مالًا كبيرًا من أسواق ميانمار إلى صناعة ليست ملكهم ، وهذا هو السبب في أن البنك المركزي لا يشجع الناس على الإستثمار في عملات البيتكوين أو العملات الرقمية أو استخدامها.

قال U Aung Aung ، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات يعمل في شركة متعددة الاستخدامات في يانغون ، لـ MMTimes إن الأشخاص الميانماريين من أمثاله يواجهون قيودًا هائلة على الخدمات المصرفية واعترف بشراء ما قيمته 20 دولارًا تقريبًا من BTC مرة أخرى في عام 2017 بعد العثور على العملة الرقمية الجذابة لإجراء “تجارة إلكترونية عالمية ومساعدات لا تشوبها شائبة”.

هناك الملايين من الأشخاص مثل Aung في العالم الذين دخلوا إقتصاد البيتكوين بسبب إمكاناته التكنولوجية الأساسية حيث وصل الهيجان إلى ذروته خلال ديسمبر 2017 ، عندما قفز تقييم سوق البيتكوين إلى ما يصل إلى 313.89 مليار دولار ، أي ما يقرب من خمسة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي لميانمار.

أدى التصحيح السلبي الهائل في عام 2018 إلى انخفاض أسعار البيتكوين بحوالي 85 في المائة ومع ذلك ، يقف السوق الآن بالقرب من 144 مليار دولار بسبب زيادة الإهتمام المؤسسي في بلدان الدرجة الأولى مثل الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وسويسرا.

لقد تم ترك البنك المركزي في مينامار CBM الآن مع خيارين : إما منع الأشخاص من الإستثمار في عملة البيتكوين تماما مثلما فعل بنك الإحتياطي الهندي ، أو أن يتم إتخاذ نهج استباقي مثل اليابان أو سويسرا لجعل ميانمار مركزًا عالميًا للتطورات المرتبطة بالعملة الرقمية.

U Nyein Chan Soe Win ، الرئيس التنفيذي لمنصة التجارة الرقمية لا يوجد لدى CBM دعم دستوري للإعلان عن حظر صريح على العملات الرقمية و من المحتمل أن يحدد المشرعون أولاً عملة البيتكوين في الكتب القانونية قبل متابعة أي إجراء ضد أو لصالح العملة الرقمية .

قبل جعل العملات الرقمية غير قانونية ، يجب أولاً تحليل ومناقشة تأثيره على العملة المحلية وتوافقها مع السياسات الحالية. “ Advertisements

المصدر :CCN.COM

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