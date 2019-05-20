شركة Google تقوم بحظر تطبيقاتها من على هواتف Huawei

لقد تم استبعاد شركة تصنيع الهواتف الذكية Huawei من قبل شركة Google بشكل غير منتظم بعد أن أدرجت الحكومة الأمريكية عملاق التكنولوجيا الصيني على القائمة السوداء في وقت سابق من هذا الأسبوع ، والآن لم يعد مسموحًا لهواتف Huawei المحمولة بدمج تحديثات Android الرسمية ، وسيتم منعها من استضافة تطبيقات Google Play للهواتف المحمولة مثل YouTube و Gmail.

تأتي هذه الأخبار بعد أقل من أسبوع من إضافة وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei Technologies إلى القائمة السوداء للتجارة الحكومية ، مشيرةً إلى المخاوف من أن الشركة على حد قولها “تقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي أو مصالح السياسة الخارجية “.

أعلنت شركة Google الأم ، Alphabet Inc في يوم الأحد ، أنها لن تقوم بعد الآن بمشاركة الأجهزة أو البرامج مع الشركة الصينية كما ذكرت في رويترز ، وقال مصدر من Google :

لن تتمكن Huawei إلا من إستخدام الإصدار العام من Android ولن تتمكن من الوصول إلى التطبيقات والخدمات المسجلة الملكية من Google . “

هذا يترك Huawei مع خيار إستخدام الإصدار المفتوح و المصدر المتاح من Android ولكن بدون الوصول إلى التحديثات الرسمية ، لذلك فإن الفوائد الطويلة الأجل لمثل هذه الخطوة قد تبدو ضئيلة .

بدا أن Huawei تتوقع مثل هذا التصرف حيث قد بدأت بالفعل في بناء نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها ، كما صرح رئيس جهاز المستهلك لوسائل الإعلام الألمانية في وقت سابق من هذا العام أن هواتف الشركة تستخدم بالفعل وحدات المعالجة الذاتية الخاصة بشركة Huawei.

حاول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Huawei Technology المسمى

Ren Zhengfei بالتخفيف من حدة القرار ، وقال إن القيود قد تؤدي إلى ربح أقل بنسبة 20 ٪ مما كان متوقعا في العام المقبل ، لكنه أضاف

من المتوقع أن يتباطأ نمو شركة Huawei لكن بشكل طفيف “. Advertisements

قرار واشنطن له عواقب عالمية

لم تبد إدارة ترامب أي شيء عن ملاحقة شركة Huawei في الآونة الأخيرة ولطالما حث المسؤولون الأمريكيون الدول الأخرى على اتباع موقفها المتشدد تجاه الشركة ، والذي تعتبره واشنطن كما وصفته تهديدًا للأمن الأمريكي .

تم إغلاق السوق الأمريكي لهواتف Huawei تمامًا – ومع ذلك ، فإن تأثير الشركة في السوق الأوروبية سيتأثر أيضًا إلى حد كبير كما قامت Huawei بترخيص تقنية Google لبيع هواتفها في أوروبا و الآن ، يجب أن يكون للسوق المحلية أولوية لهواتف Huawei على المدى القصير.

كل هذا يأتي في الوقت الذي لا يزال فيه مدير الشؤون المالية لشركة Huawei في زنزانة سجن كندي في إنتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية Wanzhou ، حيث اعتقلته الشرطة الكندية في ديسمبر 2018 ، واتفق جيران أمريكا في الشمال مؤخرًا على إجراءات تسليم رئيس Huawei بينما يواصل محامو Wanzhou استئناف عملية التسليم في المحاكم .

أحد العوامل الرئيسية حول قرار الولايات المتحدة في إدراج Huawei في القائمة السوداء هي المخاوف المتعلقة بأمان نشرها الوشيك لتقنية 5G إذ كما هو متوقع أصبحت 5G الوسيلة الرئيسية لاتصالات البيانات للعالم الحديث ، فإن إبقاء الصين خارج تلك الحلقة المعينة يبدو خطوة ذكية .

ومع ذلك ، ليس كل حلفاء أمريكا قد اتبعو طريقتها فقد أعطت رئيسة الوزراء البريطانية ، تيريزا ماي ، مؤخرًا شركة Huawei الضوء الأخضر للمساهمة في إطلاق مجموعة 5G الخاصة بالمملكة المتحدة – وهي خطوة يقول مسؤولون أمريكيون إنها قد تهدد العلاقة التاريخية الخاصة بين البلدين.

حذر مساعد وزير الخارجية الأمريكي Robert Strayer مؤخرًا من أنه إذا استمرت المملكة المتحدة في الإعتماد على “بائع غير موثوق به” مثل Huawei ، فقد يتعين على الولايات المتحدة “إعادة تقييم قدرتها على مشاركة المعلومات والتواصل”.

سيتعين على المستهلك العادي الآن البحث في مكان آخر عن بديل رخيص لجهاز iPhone وفي الوقت نفسه توقع البعض أن تكون Google قد أنشأت لتوها منافسها المستقبلي ، حيث لن يكون لدى Huawei الآن خيار سوى بناء برامجها وتطبيقاتها الخاصة بها .

المصدر :CCN.COM

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