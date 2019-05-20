تقرير: الرئيس التنفيذي لشركة "كيك" يقول إن الشركة قد أنفقت ٥ ملايين دولار على المفاوضات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الاثنين 20 مايو 2019 08:56 صباحاً - صرح تيد ليفينغستون، الرئيس التنفيذي لشركة الرسائل الكندية الناشئة "كيك"، لموقع أخبار العملات المشفرة "كوين ديسك" أن الشركة أنفقت أكثر من ٥ ملايين دولار على المفاوضات الجارية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). وقد تم الكشف عن الخبر في تقرير نشر بتاريخ ١٦ مايو.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يناير، صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تعتقد أن "حدث توزيع التوكنات" لشركة "كيك" الذي أجري قبل عامين قد انتهك قوانين الأوراق المالية عندما جمعت الشركة ٩٧ مليون دولار خلال عملية البيع. ووفقًا لتوصية هيئة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ إجراء فرض في نوفمبر ٢٠١٨، تم تقديم "إشعار تنفيذ" لشركة كيك، وهو خطاب موجه إلى الشركة يلزم الرد عليه في غضون ثلاثين يومًا.

ووفقًا للتقرير، أخبر ليفينغستون الموقع الذي صدر يوم الخميس في مؤتمر قمة توكن في نيويورك أن الشركة أنفقت أكثر من ٥ ملايين دولار على مفاوضاتها مع الجهة المنظمة. ويقال إنه أضاف أيضًا:

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"لقد أمضينا الكثير من الوقت في هذا، لقد أمضينا الأشهر الـ ١٨ الماضية في السفر إلى واشنطن."

وفي يناير، حذرت الشركة أيضًا المنظمين الأمريكيين من أنها ستحارب إجراء فرض تطبيق ضدها.

ةفي الأسبوع الماضي، أعربت إيمي ستار، رئيسة مكتب اتجاهات أسواق رأس المال في البورصة، عن استعداد الهيئة التنظيمية للتفاعل مع الشركات المحلية ذات الصلة بالعملات المشفرة وبلوكتشين. حيث جادلت ستار بأن قوانين الأوراق المالية الأمريكية "مكتوبة لتكون ديناميكية".