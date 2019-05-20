فيسبوك يسجل شركة جديدة للعملات المشفرة ليبرا نتورك

وفقًا لتقرير رويترز ، سجل Facebook شركة جديدة ، ليبرا نتورك Libra Networks ، في جنيف في 2 مايو. ويتزامن ذلك مع البدء البطيء في عملة الفيسبوك المشفرة الداخلية الخاصة والتي ستحدد أول دخول للشركة إلى تكنولوجيا البلوكشين Blockchain.

جديدة العملات المشفرة ليبرا نتورك

Facebook Global Holdings هي شركة مساهمة في الشركة الجديدة ليبرا نتورك Libra Networks وستقوم ، وفقًا لرويترز ، “بتوفير الخدمات المالية والتقنية وتطوير الأجهزة والبرامج ذات الصلة بالعملات المشفرة و البلوكشين.

“بالنظر إلى أن إحدى اللامسات الكبيرة لمشاريع blockchain هي اللامركزية ، فإن مساعدة المستثمرين الخارجيين يمكن أن تساعد Facebook في تقديم المشروع باعتباره أكثر لامركزية وأقل سيطرةً عليه من خلال Facebook.”

كانت مسيرة Facebook نحو البلوكشين و العملات المشفرة بطيئة وثابتة. حدث آخر تحرك للشركة ، وهو توظيف اثنين من مديري شركة Coinbase ، في 14 مايو.

لقد أثار مشروع ليبرا بعض التحركات في الكونغرس أيضًا. أرسل المشرعون الأمريكيون خطابًا مفتوحًا إلى الشركة يطلبون فيه توضيحًا حول غرض العملة وتداعياتها.

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لقد كتبوا:

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أن Facebook يقوم بتجنيد العشرات من الشركات المالية والتجار عبر الإنترنت للمساعدة في إطلاق نظام مدفوعات قائم على العملة المشفرة باستخدام شبكتها الاجتماعية. في العام الماضي ، طلب Facebook من البنوك الأمريكية مشاركة معلومات مالية مفصلة عن المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك ، أثار خبراء الخصوصية أسئلة حول ممارسات جمع البيانات على Facebook الواسعة وما إذا كان يتم استخدام أي من البيانات التي تم جمعها بواسطة Facebook لأغراض تفعل أو يجب أن تخضع Facebook لقانون الإبلاغ الائتماني العادل.

رفض Facebook التعليق على الشركة الجديدة. و أشارت الشائعات الأخيرة إلى زيادة مؤقتة بقيمة مليار دولار لاستخدامها في بناء التكنولوجيا.

سنوافيكم بكل الاخبار عن مشروع و شركة العملات المشفرة ليبرا نتورك Libra Networks الخاصة بالفيسبوك في الايام المقبلة.