الاقتصاد / اخبار العملات الرقمية

الآن بإمكانك إرسال وإستقبال البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC) عبر تطبيق الواتس اب

0 نشر
سلمان الجوهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
مشاركة

 

علماً بأن تطبيق الواتس اب للمحادثات مملوك من قبل شركة “فيسبوك” والتي قمنا في الخليج 365 بنشر بعض الأخبار عن قيام الشركة بإصدار عملة رقمية خاصة بها بجانب نظام مدفوعات متكامل تحت عنوان :”تقرير: “فيسبوك” تستعد لإطلاق عملة رقمية مستقرة للمدفوعات والتجارة والإلكترونية“.

ويعرف البوت الجديد الذي تم

عنه بإسم Lite.im و هو تطبيق متوافق مع الواتس اب و الماسنجر و فيسبوك وكذلك التيليجرام وهو يتيح لمستخدمي هذه التطبيقات إرسال وإستقبال بشكل سريع وسلس.

وقام حساب @Iamsidmish في تويتر

الصورة التالية لتوضيح طريقة عمل البوت:

و ينظر مجتمع الكريبتو إلى هذه المنتجات الجديدة بنظرة إيجابية كونها تساعد على دعم تبني العملات الرقمية وتسهل طرق استخدامها بين الأفراد.

Advertisements

يدعم البوت عملتي البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC), وبمكن للمستخدمين إرسال وإستقبال العملات الرقمية بشكل مباشر إلى المحفظة من داخل التطبيق. وكشفت الشركة في

أنه من المتوقع أن يتم تقديم دعم لـ شبكة اللايتينيج في وقت ما قريباً.

اقرأ ايضاً: 

أفضل وأسرع طريقة لبيع وشراء العملات الرقمية في العالم العربي

أفضل التطبيقات لمتداول العملات الرقمية مثل البيتكوين والريبل

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

معجب بهذه:

إعجاب تحميل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآن بإمكانك إرسال وإستقبال البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC) عبر تطبيق الواتس اب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا