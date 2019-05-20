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علماً بأن تطبيق الواتس اب للمحادثات مملوك من قبل شركة “فيسبوك” والتي قمنا في الخليج 365 بنشر بعض الأخبار عن قيام الشركة بإصدار عملة رقمية خاصة بها بجانب نظام مدفوعات متكامل تحت عنوان :”تقرير: “فيسبوك” تستعد لإطلاق عملة رقمية مستقرة للمدفوعات والتجارة والإلكترونية“.
ويعرف البوت الجديد الذي تم we are happy to announce that from today you can send and receive #bitcoin & #litecoin on #WhatsApp via @liteim_official ! try it yourself here: https://t.co/JaldSafGBK @FranklynCrypto @SatoshiLite @CharlieShrem @CCNMarkets @GLRalf
عنه بإسم Lite.im و هو تطبيق متوافق مع الواتس اب و الماسنجر و فيسبوك وكذلك التيليجرام وهو يتيح لمستخدمي هذه التطبيقات إرسال وإستقبال العملات الرقمية بشكل سريع وسلس.
we are happy to announce that from today you can send and receive #bitcoin & #litecoin on #WhatsApp via @liteim_official ! try it yourself here: https://t.co/JaldSafGBK @FranklynCrypto @SatoshiLite @CharlieShrem @CCNMarkets @GLRalf— Zulu Republic (@ztxrepublic) May 19, 2019
وقام حساب @Iamsidmish في تويتر
الصورة التالية لتوضيح طريقة عمل البوت:
Awsome.... pic.twitter.com/gPNNLU1TKZ— Sid (@Iamsidmish) May 19, 2019
و ينظر مجتمع الكريبتو إلى هذه المنتجات الجديدة بنظرة إيجابية كونها تساعد على دعم تبني العملات الرقمية وتسهل طرق استخدامها بين الأفراد.
يدعم البوت عملتي البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC), وبمكن للمستخدمين إرسال وإستقبال العملات الرقمية بشكل مباشر إلى المحفظة من داخل التطبيق. وكشفت الشركة في Soon
أنه من المتوقع أن يتم تقديم دعم لـ شبكة اللايتينيج في وقت ما قريباً.
Soon— Zulu Republic (@ztxrepublic) May 19, 2019
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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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كانت هذه تفاصيل خبر الآن بإمكانك إرسال وإستقبال البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC) عبر تطبيق الواتس اب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.