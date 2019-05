الآن بإمكانك إرسال وإستقبال البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC) عبر تطبيق الواتس اب

البيتكوين

علماً بأن تطبيق الواتس اب للمحادثات مملوك من قبل شركة “فيسبوك” والتي قمنا في الخليج 365 بنشر بعض الأخبار عن قيام الشركة بإصدار عملة رقمية خاصة بها بجانب نظام مدفوعات متكامل تحت عنوان :”تقرير: “فيسبوك” تستعد لإطلاق عملة رقمية مستقرة للمدفوعات والتجارة والإلكترونية“.

ويعرف البوت الجديد الذي تم we are happy to announce that from today you can send and receive #bitcoin & #litecoin on #WhatsApp via @liteim_official ! try it yourself here: https://t.co/JaldSafGBK @FranklynCrypto @SatoshiLite @CharlieShrem @CCNMarkets @GLRalf — Zulu Republic (@ztxrepublic) May 19, 2019 عنه بإسم Lite.im و هو تطبيق متوافق مع الواتس اب و الماسنجر و فيسبوك وكذلك التيليجرام وهو يتيح لمستخدمي هذه التطبيقات إرسال وإستقبال العملات الرقمية بشكل سريع وسلس.

وقام حساب @Iamsidmish في تويتر

الصورة التالية لتوضيح طريقة عمل البوت:

و ينظر مجتمع الكريبتو إلى هذه المنتجات الجديدة بنظرة إيجابية كونها تساعد على دعم تبني العملات الرقمية وتسهل طرق استخدامها بين الأفراد.

Advertisements

يدعم البوت عملتي البيتكوين (BTC) و اللايت كوين (LTC), وبمكن للمستخدمين إرسال وإستقبال العملات الرقمية بشكل مباشر إلى المحفظة من داخل التطبيق. وكشفت الشركة في Soon — Zulu Republic (@ztxrepublic) May 19, 2019 أنه من المتوقع أن يتم تقديم دعم لـ شبكة اللايتينيج في وقت ما قريباً.

اقرأ ايضاً:

أفضل وأسرع طريقة لبيع وشراء العملات الرقمية في العالم العربي

أفضل التطبيقات لمتداول العملات الرقمية مثل البيتكوين والريبل

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay