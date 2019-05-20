بيتكوين تقترب مرة أخرى من حاجز ٨٠٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات المشفرة مكاسب قوية

تام شمس - الاثنين 20 مايو 2019 05:58 صباحاً - الأحد، ١٩ مايو - انتعشت معظم العملات العشرين الأولى لتسجّل مكاسب معتدلة إلى ملحوظة في اليوم حتى وقت كتابة المقالة. حيث اندفعت بيتكوين (BTC) لترتفع إلى ما دون مستوى ٨٠٠٠ دولار مرة أخرى. ويأتي انتعاش السوق بعد التصحيح الحاد في ١٧ مايو والذي تلا ما يقرب من أسبوع من النمو الهائل.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفعت عملة بيتكوين بحوالي ٨ بالمائة خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند ٧٩٢٨ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين ماركت كاب. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بالقرب من ١١٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٧ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٦,٩ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين ماركت كاب إلى أن إيثريوم قد ارتفعت بنسبة تزيد عن ٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٥٤ دولارًا. وخلال الأسبوع، شهدت العملة أيضًا زيادة في قيمتها بأكثر من ٣٥٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ارتفع ريبل أيضًا بنسبة ٧٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند مستوى ٠,٤٠ دولار تقريبًا. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة أكثر من ٢٨٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين ماركت كاب

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات التي حققت مكاسب مكونة من رقمين هي بيتكوين كاش (BCH) وداش (DASH)، بزيادة ١٣٪ و١٠٪ على التوالي

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة حاليًا ٢٤٧,٨ مليار دولار، أي أعلى بنسبة ١٨٪ من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.

مخطط إجمالي القيمة السوقية على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين ماركت كاب