إرتفاع سعر البيتكوين المفاجئ يشير إلى أن فقاعة العملة الرقمية لم تنفجر

إرتفعَ سعر البيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يزيد عن 8،000 دولار تاركاً الجميع يتحدثون عن سوق صاعدة جديدة.

فيما إستغل مجتمع العملة الرقمية على تويتر الأخبار كفرصة للسخرية من الجماهير التي تعتقد أن البيتكوين لاتزال فقاعة. وفيما يلي إليك بعض التغريدات التي تعكس الشعور العام لمجتمع العملة الرقمية.

يقول مستخدم تويتر @danhedl:

البيتكوين من منظور وسائل الإعلام السائدة: 2011 – “إنها فقاعة”

2012 – “إنها فقاعة”

2013 – “إنها فقاعة”

2014 – “إنها فقاعة”

2015 – “إنها فقاعة”

2016 – “إنها فقاعة”

2017 – “إنها فقاعة”

2018 – “إنها فقاعة”

2019 – “إنها فقاعة” Advertisements

في حين تقول @BlocktownCap: