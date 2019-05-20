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إرتفاع سعر البيتكوين المفاجئ يشير إلى أن فقاعة العملة الرقمية لم تنفجر

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محمد السرساوي 0 تبليغ

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إرتفعَ سعر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يزيد عن 8،000 دولار تاركاً الجميع يتحدثون عن سوق صاعدة جديدة.

فيما إستغل مجتمع العملة الرقمية على تويتر الأخبار كفرصة للسخرية من الجماهير التي تعتقد أن البيتكوين لاتزال فقاعة. وفيما يلي إليك بعض التغريدات التي تعكس الشعور العام لمجتمع العملة الرقمية.

يقول مستخدم تويتر @danhedl:

البيتكوين من منظور وسائل الإعلام السائدة:

2011 – “إنها فقاعة”
2012 – “إنها فقاعة”
2013 – “إنها فقاعة”
2014 – “إنها فقاعة”
2015 – “إنها فقاعة”
2016 – “إنها فقاعة”
2017 – “إنها فقاعة”
2018 – “إنها فقاعة”
2019 – “إنها فقاعة”

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في حين تقول @BlocktownCap:

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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