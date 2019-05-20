أحد مستثمري منصة بينانس: مشروع EOS مشروع احتيالي 100%

هاجم “شين ويشنغ”, وهو أحد أوائل المستثمرين في منصة بينانس, مشروع EOS الشهير وذكر بأن المحتالين في عالم الكريبتو يجعلون صناعة البلوكشين صعبة على المستثمرين.

ووفقاً لـ موقع Coinness, علق المستثمر الصيني على المشاريع الاحتيالية أثناء تعبيره عن استيائه بعد وقوع بعض من أصدقائه في عمليات احتيالية.

يجدر بالإشارة إلى أن “شين ويشنغ” هو الرئيس التنفيذي لشركة Fun City, وهي شركة لتطوير التطبيقات ومؤسس سابق لتطبيق Kuaidi Dache الصيني.

وقال “شين” أنه يجب مراجعة المشاريع الاحتيالية في صناعة البلوكشين ويجب أن يتحمل الأشخاص المسؤولية الأخلاقية في عمليات الاختلاس الغير مشروعة و”مشاريع الصدفة” مثل مشروع EOS و VDS لحماية الصناعة من الفوضى.

وأضاف في شرحه, على الرغم من أن مشروع EOS يعد مشروع مبتكر للغاية إلا أنه مليء بالمزاعم والإداعاءات الخادعة مثل “سرعة معالجة العمليات تصل إلى الملايين” وأن المنصة هي “الجيل الجديد للبلووكشين” والتلاعب بالأسعار وخططهم لجمع الأموال بطريقة غامضة وغيرها.

وادعى “شين” أن مشروع EOS هو مشروع احتيالي, وذلك كونهم “كانوا لا شيء في الولايات المتحدة الأمريكية ليصبحوا ملوكاً في الصين.” وقاموا بخداع المستثمرين بمليارات الدولارات لشراء طائرات ومنازل خاصة.

وأبدى امتعاضه من أنه في عالم الكريبتو لا يتم الوفاء بالوعود التي يتم إطلاقها مما يشعره بخيبة أمل في كثير من الأحيان حول الصناعة.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay