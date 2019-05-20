هل يعتبر الارتفاع الهائل لسعر البيتكوين إنذارا بأزمة إقتصادية وشيكة؟

يحتفل المجتمع الرقمي منذ أسابيع بالإتجاه الصعودي المتواصل لسعر البيتكوين و الذي ما فتئ يحقق أرقاما قياسية جديدة لسنة 2019 لكن ألا يخفي هذا الأمر خطرا يهدد الإقتصاد العالمي.

يُظهر الإرتفاع المفاجئ لسعر البيتكوين إلى مستوى 8،000 دولار أمريكي هذا العام أن المخاوف من الركود العالمي في تصاعد مستمر و هذا وفقًا لما قاله مايكل هارتنت كبير استراتيجي الإستثمار في بنك أمريكا ميريل لينش Bank of America Merrill Lynch .

بمعنى آخر يقول هارتنت أن المستثمرين العالميين يستثمرون في عملة البيتكوين ليس فقط لأنهم يرون كونها تعتبر بمثابة ملاذ آمن في أوقات عدم الإستقرار ولكن لأنهم كذلك يسعون إلى المخاطرة العالية عبر القيام باستثمارات عالية المكافأة. وهو يجادل بأن تأثير أسعار الفائدة المنخفضة منذ عام 2008 على عوائد السندات قد ترك المستثمرين جوعى للأرباح الطائلة ، مما دفعهم إلى ممارسة “تجارة جشعة” عالميا عبر الشركات والأسواق الناشئة والسندات المالية الرقمية.

يقول هارتنيت أن المستثمرين يخشون فقدان مدخراتهم في ركود وشيك و يسعون إلى تحقيق عوائد عالية لدعم ثرواتهم لذلك فإذا قفز كبار المستثمرين العالميين الذين اعتادوا الإستثمار في السندات و التي تعتبر أكثر الأصول أمانًا في العالم على سفينة البيتكوين و التي كانت إلى وقت غير بعيد تعتبر عملة المجانين و المتسللين و المخادعين و المجرمين… فما مدى اليأس الذي وصلوا إليه. لا بد أن كبار اللاعبين الإقتصاديين في العالم يعرفون أشياء لا نعلمها؟ أليس هذا الأمر مرعبا حقا؟

يجب على أنصار البيتكوين إيقاف صيحات الإنتصار مؤقتًا للحظة والسماح لأنفسهم بالتفكير بجدية في مدى غرابة هذا الأمر فالأشخاص العاديون الذين لا يقومون بأي خطوة دون حسابها جيدا والذين اعتادوا شراء استثمارات مضمونة مثل السندات يستثمرون الآن مثل كل المجانين في العملات الرقمية ألا يعتبر هذا انهيارا هائلا ومفاجئا للغاية للثقة في حكومات العالم والهيكل الأساسي للنظام المالي. كأننا نشهد تغييرا تاريخيا هائلا فكأن الإمبراطورية الرومانية تسقط أمام أعيننا في الوقت الحقيقي.

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في وقت سابق من هذا العام قال جون نورماند رئيس الإستراتيجية الأساسية للأصول المشتركة لشركة JPMorgan ، في مذكرة بحث :

“لقد كنا متشككين منذ فترة طويلة من قيمة العملات الرقمية في معظم البيئات بخلاف البيئة المتشائمة التي تتميز بفقدان الثقة في جميع الأصول الاحتياطية الرئيسية (الدولار واليورو والين والذهب) وفي نظام المدفوعات.”

التشاؤم و الخوف من المستقبل الذي يغمر العالم هو أم الاختراع فمن الواضح أن قيمة البيتكوين مرتفعة جدًا إذ انضم تسونامي من المستثمرين الآن إلى المتبنين الأوائل في تخزين الأصول الرقمية كما لو كانت تكاد تنفد و التي بناءً على تفكير رئيس جي بي مورغان دفعتها الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة وبين اتجاهات الإقتصاد الكلي العالمية الأخرى مما أوصل البيئة الإقتصادية إلى شفا الإنهيار .

والآن يقول رئيس بنك أميركا Bank of America أن المستثمرين يفقدون ثقتهم في حكوماتهم والمؤسسات المالية. لكن لم يكن هناك من يحتاج إلى رئيس بنك كبير ليخبرنا أنهم يتخبطون من أجل إنقاذ أموالهم في الوقت الحالي إذ يعرف مستخدمو العملات الرقمية الأوائل مدى خوف بقية العالم من البيتكوين.

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المصدر : www.ccn.com

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