يواجه مشروع العملة الرقمية السري لـ Facebook مشكلة كبيرة

إن مشكلات الخصوصية التي لا تعد ولا تحصى والتي سببت بالضرر الكبير لموقع Facebook تعمل أيضا على إبعاد الأشخاص الذين تريد Facebook توظيفهم لمساعدتها على تحسين نظامها الأساسي.

شارك الموظفون السابقون التفاصيل مع CNBC حيث قالوا إن مفهوم رفض العمل لدى Facebook بسبب انتهاكات الخصوصية يجب أن يستبعد بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في العمل في الشركة.

تلك التسريبات ، وخاصة تحليلات كامبريدج ، لا تتفق بشكل جيد مع فرص العمل حيث إذا استمر هذا الأمر ، فمن المحتمل أن تصبح الشركة أكثر تحديا للدخول إلى عالم العملات الرقمية حيث قد يصبح الأمر بالنسبه لها أكثر صعوبة.

قامت شركة Facebook بتسجيل شركة جديدة ، Libra Networks في جنيف في 2 مايو ويتزامن ذلك مع البدء البطيء في إصدار العملة الرقمية الداخلية الخاصة بهم والتي ستكون أول غزو للشركة في تكنولوجيا بلوكتشين .

يكره خريجو الجامعات اليوم العمل في شركة التواصل الإجتماعية العملاقة التي نشأ الكثير منهم لقضاء ساعات في العمل فيها.

وفقًا لـ CNBC ، انخفضت نسبة المرشحين لمهندسي البرمجيات من حوالي 90 ٪ في أواخر عام 2016 إلى 50 ٪ تقريبًا في أوائل عام 2019 وذلك بسبب قضايا الخصوصية التي تعرضت لها Facebook في الآونة الأخيرة.

لا يرسل المتقدمون للوظائف على Facebook كلمة شكرا لكنهم بدلا عن ذلك يسألون أسئلة أكثر صرامة حول أسلوب الشركة في الخصوصية ، على حد قول أحد الموظفين والذي تحدث لشبكة CNBC.

لا تسير الأمور على ما يرام مع فرص العمل وذلك بسبب بعض المشككين ، أشار الموظف السابق أن Facebook شهد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات قبول عرض العمل بعد الكشف عن فضيحة Cambridge Analytica في مارس 2018 والتي حاولت Facebook التستر عليها بجميع الوسائل وقد كشف موقع Facebook أن 87 مليون مستخدم تضرروا من فضيحة إختراق البيانات .

تشير CNN أن شركة فيسبوك رفعت دعوى قضائية ضد شركة كورية جنوبية بزعم أنها استفادت من إستخدام مشتركها “لإنشاء وبيع تحليلات ونماذج الإعلان والتسويق”.

في الدعوى القضائية ، اعترف Facebook بأنه لا يعرف معلومات المستخدم الشخصية التي قد تم إساءة استخدامها وهذا يطرح السؤال ، “كيف يمكن أن يحدث هذا إذا كنت قد أصلحته ” ! .

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تتحول خسائر Facebook في الآونة الأخيرة إلى مكاسب للمنافسين وهذا يشمل شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ، والتي يمكن أن تقدم رواتب عالية ومكافآت جيدة على عكس الفيسبوك مع فضائح أقل بكثير ، وقال الموظفون :

لقد واجهت شركات مثل جوجل وغيرها مشكلات في الخصوصية والانتهاكات وما إلى ذلك ، لكنها لاشي مقارنةً بالفضائح الشهرية لـ Facebook وما هو أكثر من ذلك ، لدى مثل هذه الشركات آفاق رائعة مع مكافآت جيدة.

قال موظف سابق لـ CNBC:

“إن أكثر شيء أثر على الأشخاص في Facebook هو أننا اكتشفنا معلومات عن انتهاكات Facebook في نفس الوقت الذي عرفه مستخدمي وقد كان الأمر أشبة بالصدمة للكثيرين .

وقد ذكر الموظفين ايضا أنهم يتعرضون لضغوط صعبة لم يسبق لها مثيل الآن وقال أحد الذين غادروا Facebook هذا

أصبح الناس اكثر حذرا فيما يتعلق بخصوصية Facebook وذلك نظرا للانتهاكات المتكررة التي تعرض لها المستخدمين وخصوصا عندما يتعلق الامر بالانتخابات وكبار المرشحين “

المصدر :CCN.COM

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