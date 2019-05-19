تحذير: عودة مشروع Bitconnect الإحتيالي بنسخة جديدة

إذا كنت في عالم العملات الرقمية لبعض الوقت الآن, فمن المحتمل بأنك قرأت وأطلعت على أحد أشهر المشاريع الاحتيالية المبنية على مخطط “بونزي الاحتيالي” و هو مشروع Bitconnect.

ومع ذلك, بالنسبة لأولئك الجدد أو الذين لا يعرفون المشروع أو ربما نسوا, فإن مشروع Bitconnect هو أحد المشاريع التي تسيء إلى عالم الكريبتو وتبني صورة نمطية سلبية.

انطلق مشروع Bitconnect الاحتيالي في ديسمبر 2016, وهي عبار عن منصة لإقراض عملة البيتكوين بطريقة لامركزية ووعدت المنصة بتقديم عوائد عالية مقابل إيداع البيتكوين الخاص بك في المنصة, ويتم دفع العوائد مقابل العملة الرقمية الخاص بهم Bitconnect ورمزها BCC.

كان الهدف الأساسي من المشروع هو اتاحة فرصة الاستثمار والحجز على عملات البيتكوين (BTC) الخاصة بالمستخدمين ومشاركة الأرباح مقابل هذه الاستثمارات. وزعمت الشركة أنها تحقق أرباحاً طائلة وذلك بفضل بوت التداول الخاص بها ووعدت المستثمرين بدخل شهري يبلغ 40 في المائة.

مع انضمام العديد من المستثمرين إلى المشروع, سرعان ما ارتفع سعر عملة Bitconnect لتصل إلى أفضل 20 عملة حسب بيانات موقع CoinMarketCap, وبلغت القيمة السوقية للمشروع 2.6 مليار دولار في عام 2017.

سرقة أموال المستثمرين

في يناير 2018, قام فريق عمل Bitconnect بإغلاق المنصة بشكل مفاجئ وسرقة عملات البيتكوين (BTC) الخاصة بجميع المستثمرين في أحد أكبر العمليات الاحتيالية في عالم الكريبتو.

مما أثر على العملة الرقمية الخاص بالمنصة (BCC) والتي تم إلغاء إدراجها من جميع منصات التداول وأصبح لا قيمة لها حيث انخفضت إلى أقل من دولار واحد (علماً بأنه سبق لها التداول عند مستويات 500 دولار).

عودة مشروع Bitconnect بالنسخة الجديدة

لقد مر أكثر من عام واحد منذ أن قام فريق عمل Bitconnect بسرقة العديد من مجتمع الكريبتو, ويبدو أن المشروع ينوي العودة مرة أخرى بنفس المسمى (Bitconnect 2.0) وذلك وفقاً لتغريدة تم نشرها أمس.

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من المحتمل أن يكون مشروع Bitconnect 2.0 عملية احتيالية أخرى, ولكن للأسف يوجد العديد من المقامرين في صناعة الكريبتو من ذاكرتهم قصيرة. لذلك نود تحذير مجتمع الخليج 365 من الانسياق خلف هذه المشاريع و من يتبع “مخطط بونزي الاحتيالي“.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay