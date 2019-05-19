عملة Nem ترتفع بنسبة 55 % لتكون العملة الأكثر ربحا هذا الأسبوع

في متابعتنا المستمرة لحركة سوق البيتكوين و العملات الرقمية إرتفعت العملة الرقمية NEM بالرمز XEM بنسبة 55 في المائة على مدار الأسبوع لتكون بذلك أكبر العملات الرقمية الرابحة في الأسبوع .

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

” تفاصيل التقرير ”

أخذ سوق العملات الرقمية إستراحة من مسيرته الصعودية هذا الأسبوع ، حيث ابتعدت عملة البيتكوين قليلاً عن ذروتها وأعلى سعر وصلت له في هذه السنة ، ومع ذلك فإن العملة الرقمية NEM كانت تتحدى مزاج حركة التصحيح المصغر في السوق هذه لتربح العملة أكثر من 55 في المائة من قيمتها منذ يوم الاثنين الماضي ، وذلك وفقًا لبيانات موقع Coinmarketcap.

وبذلك تكون العملة الرقمية NEM التي يتم تداولها تحت رمز XEM ، قد قدمت أفضل أداء سعري في الأسبوع من بين أفضل 100 عملة رقمية في تصنيف السوق ، ففي يوم الخميس قفز سعر العملة بنحو 50 في المائة في أقل من ست ساعات فقط ، لتصل العملة إلى ذروتها اليومية عند مستوى 0.108 دولار ، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر نوفمبر من عام 2018.

وسمحت هذه الطفرة بدخول العملة من ضمن تصنيف أكبر 20 عملة رقمية في السوق طبقا لحجم القيمة السوقية التقديرية الإجمالية Market Cap ، وتتوقف العملة حاليًا في المركز 19 في القائمة .

ويتم تداول عملة NEM الآن بسعر 0.087 دولارًا ، وتبغ قيمتها السوقية الإجمالية التقديرية 791 مليون دولار في وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق UTC -يوم كتابة المقال الأصلي -.

نستعرض معكم المخطط البياني في الأسفل .

مخطط بياني لحركة سعر عملة NEM مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الزمنية أسبوع .

سوف يتمكن حاملي عملة NEM من صرف XEM في برامج الدفع

APPLE PAY و SAMSUNG PAY .

في يوم الخميس الماضي ، لفتت عملة NEM إنتباه المستثمرين من خلال تغريدة على موقع تويتر أعلنت عن تعاون الشركة مع تطبيق Zeux.

وفي هذا الإطار نشر حساب تطبيق Zeux تغريدة جاء فيها :

“أخبار جيدة ، آخر محطات التعاون جاءت مع شركة عملة NEM ، حيث يمكنك الآن إستخدام تطبيق Zeux لكي تدفع بعملة XEM على هاتفك المحمول ” .

قد يكون هناك تشبع في الصناعة من خلال عدد لا يحصى من الشراكات ذات الصلة التي يتمثل هدفها الرئيسي في التسويق ، ومع ذلك في هذا الوقت تكون للأخبار بعض القيمة ، وذلك لأن Zeux هي شركة تقنية مالية تدير تطبيق محفظة دفع بالعملات الرقمية ، وتسمح للمستخدمين بانفاق عملاتهم الرقمية مع التجار عبر منصات كل من Apple Pay و Samsung Pay ، وستدمج الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها عملة XEM بالكامل في تاريخ 23 من مايو الجاري.

وفي هذا الخصوص علق السيد جيف مكدونالد ، الشريك المؤسس في شركة NEM Foundation ، على هذه الشراكة ، مشيرًا إلى أن إستخدام عملة XEM كخيار للدفع كان بمثابة خطوة رئيسية لشبكة بلوكتشين NEM .

ومع ذلك ، هذا ليس كل شيء ، حيث إستفاد سعر عملة XEM أيضًا من الإطلاق التدريجي لإصدارها نسخة 2.0 من محرك البلوكتشين blockchain engine ، والذي يسمى Catapult ، بالإضافة إلى تحديث موقعه على الويب ، مما يشير إلى وجود حركة ديناميكية إيجابية في مؤسسة NEM.

تحديث محرك البلوكتشين NEM’S CATAPULT يحرك عملة XEM . تقوم شركة NEM باتخاذ خطوات إضافية نحو تبني تحديث محرك البلوكتشين الخاص بها ، والمشار إليه بإسم Catapult ، وسوف يستضيف الإصدار الجديد العديد من المكونات الإضافية للعقود الذكية ، والميزات التي ستصبح في النهاية جزءًا لا يتجزأ من شبكة بلوكتشين NEM .

وتلمس الإضافات الجديدة نقاط قوة بداية من إنشاء الأصول الرقمية ، وأنظمة الحسابات المتقدمة ، بالإضافة إلى المقايضات اللامركزية decentralized swaps ، ونمذجة منطق الأعمال business logic modeling. وفي هذا الخصوص نشر حساب مؤسسة NEM على تويتر تغريدة يرحب فيها بالتحديث الجديد لمحرك بلوكتشين الـ NEM جاء فيها :

ماذا جاء في النسخة الجدية من بلوكتشين الـ NEM 2.0 والذي يأتي تحت إسم Catapult ؟ محرك Catapult عبارة عن محرك بلوكتشين ذو خصائص كاملة ، والتي تمكن من إنشاء شبكات خاصة وعامة عن طريق خصائصها الفريدة من الإضافات المميزة على العقود الذكية .

يمكنك أن تعرف أكثر عبر رابط nem.io/catapult/ .