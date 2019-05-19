تعرف على مبادرة منصة Coinbase الخاصة بتوزيع 100 مليون دولار لمجتمع الكريبتو

منصة Coinbase لتداول العملات الرقمية المشفرة تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها.

توسعت المنصة بشكل لافت في الأشهر الأخيرة ووصلت لغاية 100 دولة، منها بعض الدول العربية سبق وتطرقنا إليها في الموضوع:

منصة Coinbase تتوسع عالمياً وتطلق خدماتها في عدد من الدول العربية

أطلقت منصة Coinbase مبادرة تتيح لمجتمع الكريبتو الحصول مجاناً على عملات رقمية بما قيمته 100 مليون دولار، وذلك عن طريق الاجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتقنية البلوكشين.

المبادرة تحمل تسمية “Coinbase Earn” ومفتوحة لـ100 دولة وتمكن من ربح جزء من الـ 100 مليون دولار المخصصة للمبادرة.

إذ يمكن لمستخدمي Coinbase ربح عملة الستيلار (XLM) و عملات أخرى مثل: Zcach و BAT و 0x عن طريق الاجابة عن الاختبارات ومجموعة الأسئلة والمهام المقترحة من طرف المنصة.

الهدف من مبادرة “Coinbase Earn” هو فتح آفاق جديدة لتقنية البلوكشين وتعريف الناس بها بشكل أكبر.

بذلك يصبح بإمكان أي شخص لديه هاتف ذكي وبلده يدعم العملات الرقمية المشفرة قادر على إنشاء حساب Coinbase والمشاركة في المسابقة وامكانية ربح قدر من العملات الرقمية الذي تعرضه المنصة دون الحاجة لبطاقة ائتمان أو حساب بنكي.

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بالنسبة للأسئلة والاختبارات المقدمة فهي تتناول مواضيع تقنية البلوكشين والعملات المشفرة مثل:

“التسيلار هي عبارة عن مشروع لربط البنوك وأنظمة الدفع والأشخاص مع بعضهم البعض عن طريق البلوكشين، تعرف على كيفية عملها وستحصل على XLM”.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.