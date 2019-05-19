شراكة جديدة لـ بينانس لإطلاق توكن مخصصة للأندية الرياضية والجماهير

الشراكات بين المؤسسات واحدة من الطرق التي تسهل الوصول للأهداف المرسومة بشكل أكبر من خلال تعاون الطرفين على ذلك.

شهد سوق العملات الرقمية المشفرة العديد من الشراكات بين مختتلف الشركات. أبرزها الشراكة الأخيرة التي تمت بين كل من شركة Chiliz وبينانس.

Chiliz هي منصة تعتمد على تكنولوجيا البلوكشين ومتخصصة في صناعة الرياضة ومسؤولة عن تشغيل موقع Socios.com, عقدت في وقت سابق العديد من الشراكات مع نوادي رياضية مختلفة سبق وأشرنا لبعضها:

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تقدم منصة Chiliz لعشاق وجمهور المشجعين القدرة على توجيه القرارات الادارية التي تتخذ في النادي والتشاور حول الاستراتيجية المناسبة له.

من خلال مشاركة الجمهور في صنع القرار داخل النادي باستعمال تطبيق معين واشتراك مدفوع بقيمة معينة من عملة النادي.

السيد “Alex Dreyfus” المدير التنفيذي لمنصة Chiliz صرح بأنه يعي جيدا الدور الذي تلعبة بينانس في سوق العملات الرقمية

وأن دمج تقنيات بينانس مع Chiliz من شأنه زيادة الوصول لمجتمع أكبر من المستخدمين.

وذكر أيضا بأن Socios.com تعمل على ايصال تقنية البلوكشين لجمهور يفوق 3.5 مليار من خلال التعاون مع العلامات التجارية الرائدة.

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من جهة أخرى علق السيد “Changpeng Zhao” معلقا حول الشراكة مع Chiliz بما مفاده:

الرياضة هي الأداة المثالية التي يمكن من خلالها تثقيف المستهلك على نطاق واسع حول امكانيات وفوائد تقنية البلوكشين، أنا فخور أن بينانس و Chiliz يقومان بهذه المهمة على مستوى العالم.

وفقا للمصدر فإن الشراكة بين بينانس و Chiliz ستسمح لهذه الأخيرة بالاستفادة من دمج بلوكشين في المنتج النهائي الذي يصل للمستخدم مثل بطاقات الهدايا وبطاقات الدفع المسبقة المختلفة وتقديم مختلف أنواع الخدمات الرقمية.

للعلم سبق لشركة Chiliz أن جمعت 66 مليون دولار كتمويل أولي سنة 2018 وستقوم في الأسابيع القادمة على اصدار عملة CHZ على المعيار الفني لشبكة بينانس الرئيسية (Mainnet).

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هل سيتفوق بلوكشين بينانس على بلوكشين اليثيريوم بالسرعة والتكلفة؟

صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.