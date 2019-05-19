قائمة بأشهر العملات الرقمية في مجال تعدين الكريبتو والعملات الرقمية

عملية تعدين البيتكوين والعملات الرقمية واحدة من طرق ربح العملات الرقمية المشفرة.

بهبوط قيمة العملات المشفرة القابلة للتعدين تقلص الربح بعض الشيء في بعض العملات بل وأصبح التعدين خاسر للبعض الآخر.

لكن مع ارتفاع وعودة العملات المشفرة للنمو وارتفاع أسعارها مجددا عادت عملية التعدين لتكون مربحة.

في هذا الموضوع سنعترف على أكثر العملات الرقمية ربحية في مجال تعدين الكريبتو والعملات الرقمية والعوامل الواجب أخذها بعين الاعتبار قبل بد عملية التعدين.

عامل السيولة

عامل من أهم العوامل التي يجب التفكير فيها قبل عملية التعدين.

إذ لا يمكن تعدين عملة مجهولة وقليلة السيولة إذ سينتج عن ذلك صعوبة بالغة في بيع ما تم تعدينه في الأسواق ومنصات التداول.

عكس تعدين عملة الايثيريوم والبيتكوين اللذان يتميزان بسيولة عالية ويسهل بيعها في الأسواق.

من العوامل الأخرى الواجب أخذها بعين الاعتبار من طرف المعدنين أيضا ما يلي:

صعوبة عملية التعدين الأن ومستقبلا.

مراقبة تقلبات أسعار العملات.

توقعات سعر العملات المراد تعدينها.

القيمة السوقية للعملة.

حالة استخدامها.

حالة وخلفية المطورين العاملين على مشروع العملة.

كلها اعتبارات يجب أخذها بالإعتبار قبل بدء تعدين أي عملة مشفرة.

كان هذا بالنسبة للعوامل الواجب النظر إليها قبل بدء عملية التعدين، نمر لقائمة أكثر العملات الرقمية ربحية في مجال تعدين الكريبتو والعملات الرقمية:

1- عملة البيتكوين

العملة الغنية عن التعريف تعد واحدة من العملات الأكثر شهرة بين العملات المشفرة الأخرى وتعد من أقدم العملات القابلة للتعدين.

مازالت عملة البيتكوين مربحة في مجال التعدين حتى مع انخفاض سعرها. وبزيادة سعر البيتكوين مؤخرا فإن عملية التعدين ستكون مربحة أكثر.

بعد اقتراح حظر التعدين في الصين تضاربت الآراء حول تأثير ذلك على سعر البيتكوين وعملية التعدين ككل فمنهم من يرى بأن ذلك سيؤدي بزيادة سعر البيتكوين ومنهم من ير عكس ذلك.

2- عملة الايثيريوم

تعد عملية تعدين الايثيريوم اقل صعوبة من البيتكوين. ارتفع سعر الايثيريوم مؤخرا وبذلك أصبحت عملية تعدينه أيضا مربحة بشكل جيد.

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لكن هناك بعض القلق من طرف المعدنين حول التحديثات الجديدة في خوارزمية عمل الايثيريوم إذا ما كانت ستؤثر على سير عملية تعدين الايثيريوم من عدمه.

3- عملة المونيرو

عملة المونيرو من العملات التي تركز على منح الخصوصية في المعاملات وتعد واحدة من اقدم العملات القابلة للتعدين.

مازلت عملة المونيرو تستقطب العديد من المعدنين بفضل تحقيقها لنسبة جيدة من الأرباح.

4- عملة Zcash

تشهد عملة Zcash اقبالا واسعا في عملية التعدين إذ نمت بنسبة 950% ومازال المعدنون يتدفقون نحوها لما تقدمه من ربح معتبر عند تعدينها.

5- عملة اللايت كوين

تحمل لقب البيتكوين الفضي، تعد واحدة من أكبر العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية.

ارتفع سعرها مؤخرا بشكل ملحوظ تترتب حاليا في المرتبة السادسة من حيث القيمة السوقية الاجمالية. يترقب مجتمع العملات الرقمية يوم 6 اغسطس المقبل والمقرر فيه أن يتم تقسيم جائزة التعدين للنصف من 25 وحدة LTC إلى 12.5 LTC.

6- عملة Horizen

كانت تحمل اسم “ZenCash” في وقت سابق، أطلقت العملة في سنة 2017.

عملة Horizen تركز على مجال الخصوصية، صنفت في أكثر من مرة بأنها من أفضل العملات المشفرة تعدينا في سنة 2019 وفقا للمصدر.

بالنسبة لعملية التعدين مستقبلا فحتما سيكون هناك العديد من التغيرات التي ستحدث من تحديث الايثيريوم إلى حظر تعدين البيتكوين في الصين وانقسام مكافأة اللايت كوين كلها عوامل ستغير خريطة التعدين بشكل جذري.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.