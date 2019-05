البيتكوين يصعد بنسبة 7 في المائة و يصل لسعر 7800 دولار ..إعرف أراء مجتمع تويتر

في متابعتنا المستمرة لحركة سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، صعد سعر عملة البيتكوين بنسبة 7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ليصل إلى حوالي 7800 دولار .. فماذا كانت ردود الأفعال من مجتمع العملات الرقمية على تويتر ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري .

“تفاصيل التقرير”

تعثر سعر عملة البيتكوين في نهاية الأسبوع الماضي ، ولكن فيما يبدو أن الثيران “bulls ” ربما يكونوا قد جمعوه معًا ، حيث يتحرك سعر البيتكوين BTC الآن صعوديًا بنسبة 7 في المائة تقريبًا ليصل إلى حوالي مستوى 7800 دولار ، وذلك كما ظهر السعر في آخر نظرة على بيانات موقع CoinMarketCap – في وقت كتابة التقرير الأصلي- .

وكان سعر البيتكوين قد انخفض إلى ما يقرب من مستوى 7000 دولار في يوم الجمعة ، وقد كان بعض المتداولين يعتقدون بهبوط سعر البيتكوين ليسقط إلى القاع ، ولكن فيما يبدو أن هذا الأمر لن يحدث ، على الأقل ليس في هذا اليوم.

نستعرض معكم المخطط البياني لحركة سعر زوج البيتكوين في مقابل الدولار الأمريكي في الفترة الزمنية 24 ساعة .

وعلى الرغم من أن حركة الإنعكاس المفاجئ هذه جاءت فجأة ، وتعطلت على ما يبدو بعض خطط عطلة نهاية الأسبوع ، لم يكن أحد على مجتمع العملات الرقمية في موقع Twitter يشكو من الأمر.

حيث نشر السيد Mati Greenspan على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها :

عملة البيتكوين تتحرك مرة أخرى .

في هذه الفترة هناك موضوع يدور في مجتمع موقع التواصل الشهير Reddit يمكنكم رؤيته عبر الرابط التالي : making the rounds on Reddit يدور حول أن أحد المصرفيين في البنك المركزي في المملكة المتحدة يتصالح مع ارتفاع سعر عملة البيتكوين ، فوفقًا للموضوع المنشور في Reddit ، تحدث كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا المركزي Bank of England السيد أندرو ج. هالدين ، إلى طلاب الجامعات في تاريخ 17 من مايو ، وتم طرح موضوع البيتكوين في النقاش ، ولقد كان الرجل متفتح الذهن.

وأوضح عضو في موقع Reddit التالي :

“سأل شخص ما الرجل عن رأيه في العملات الرقمية ، ولقد فاجأني رده حيث قال أن البيتكوين يمكن أن يحل محل العملات النقدية ، انه حتى قال مازحا عننا أننا من المحتمل أن نكون نملك بالفعل بعض من عملة البيتكوين في محافظنا.

وقال الرجل المصرفي إنه لا يعتقد أنها سوف تحل محل النقود الورقية غدًا ، لكنه كان منفتحًا تمامًا على الفكرة بعد فترة 20 أو 30 عامًا ، ولقد كان أيضًا على دراية بالعملات الرقمية ، وقال مازحًا أنه يوجد الآن الآلاف من العملات الرقمية “.

حسنا ليس سراً أن المدفوعات الرقمية تتفوق على الأموال النقدية ، لكن بالنسبة لمسؤول البنك المركزي في المملكة المتحدة أن يعترف بأن عملة البيتكوين بوصفها العملة الرقمية التي ستحل محل النقود الورقية في نهاية المطاف – حتى لو كان ذلك سيحدث في غضون عقدين أو ثلاثة عقود – فهذا الأمر يمثل عرضًا قويًا للثقة في العملة الرقمية التي تعمل بنظام حوالات الند للند “peer-to-peer currency” .

حتى بالنسبة إلى النظام البيئي للعملات الرقمية يعرف أنه سباق ماراثون وليس سباقاً قصيرا ، لذلك من المحتمل أن يكون لتوقعات السيد “هالدين” صدى لدى كثير من الناس.

ويذكر أن السيد Arthur Hayes المسئول من منصة تداول العقود الآجلة BitMEX كان قد إقترح في وقت سابق أن عملة البيتكوين يمكن أن تحل محل النقود الورقية بشكل أسرع من ذلك بكثير.

ولكن حقيقة أن أحد المصرفيين الرئيسيين والرئيس التنفيذي لمنصة تداول بيتكوين في حديثهم نلحظ بالتأكيد علامة إيجابية على عملة البيتكوين .

تأثير العرض في حلقة برنامج “60 Minutes”

تماما كما كان قد ورد في تقارير موقع CCN ، تظهر شبكة CBS أن حلقة برنامج “60 Minutes” سيتم بث جزء منها في حلقة نهاية الأسبوع بخصوص عملة البيتكوين ، حيث أجرى السيد أندرسون كوبر مقابلة مع السيد تشارلي شريم من أجل حلقة البرنامج .

و نشر حساب السيد “تشارلي شريم”رائد البيتكوين على موقع تويتر تغريدة جاء فيها :