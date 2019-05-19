تشير المؤشرات ان عملة Bitcoin تتجه نحو 9000 دولار

كان هناك اهتمام قوي بشراء بيتكوين عملة Bitcoin بالقرب من منطقة الدعم التي بلغت قيمتها 6،800 دولار مقابل الدولار الأمريكي. فبدأ السعر في زيادة جديدة وكسر مستويات المقاومة 7000 دولار و حتى 7500 دولار. كان هناك اختراق فوق مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7،300 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD. و يتطلع الزوج إلى ارتفاع قوي ويمكن أن يتداول فوق 8500 دولار و 8800 دولار على المدى القريب.

ارتفع سعر بيتكوين عملة Bitcoin بأكثر من 10٪ بعد تصحيح هبوطي قوي مقابل الدولار الأمريكي. عملة Bitcoin تتطلع الآن لمزيد من التقلبات ويمكن أن تختبر منطقة المقاومة البالغة 9000 دولار.

تحليل سعر بيتكوين عملة Bitcoin الأسبوعي

في الأسبوع الماضي ، ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير فوق مستوى المقاومة 7000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. كسر زوج BTC / USD العديد من الحواجز بالقرب من 7000 دولار و 7200 دولار و 7800 دولار. ارتفع الزوج حتى فوق مستوى 8000 دولار وتم تداوله إلى 219 قمة جديدة بالقرب من مستوى 8،360 دولار. في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح هبوطي حاد دون دعم 8000 دولار ، لكن السعر بقي أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط 100 ل 4 ساعات. لقد اخترق منطقة الدعم البالغة 7200 دولار ، ولكنه وجد رغبة شراء قوية بالقرب من مستويات 6،650 دولار و 6،800 دولار.

تم تشكيل قاع تأرجحي ل سعر بيتكوين عملة Bitcoin عند 6،645 دولارًا واسترد السعر مؤخرًا بشكل جيد. ارتفع بشكل حاد فوق مستويات المقاومة 7,000 دولار و 7200 دولار. و على ذلك ، كان هناك اختراق فوق مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ للتصحيح الهبوطي من أعلى مستوى عند 8,362 دولار إلى 6,645 دولار. الأهم من ذلك ، كان هناك اختراق فوق مثلث انكماش رئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 7،300 دولار على الرسم البياني لكل 4 ساعات لزوج BTC / USD. يتداول الزوج الآن فوق مستوى المقاومة 7،700 دولار ومستوى تصحيح فيب بنسبة 61.8٪ لتصحيح الجانب الهبوطي من أعلى مستوى عند 8،362 دولار إلى أدنى مستوى عند 6،645 دولار.

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هذه كلها علامات إيجابية ويبدو أن السعر قد يستمر في الارتفاع فوق حاجز 8000 دولار. تقع المقاومة الرئيسية التالية فوق 8،000 دولار بالقرب من مستوى 8،350 دولار. إذا ارتفع المضاربون على الارتفاع فوق أعلى مستوى تأرجح عند 8362 دولار ، فسوف يفتح ذلك على الأرجح الباب أمام الارتفاع الحاد نحو مستويات المقاومة 8600 و 8800 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، ارتد سعر البيتكوين بشكل جيد بعد انخفاض قوي نحو 6،650 دولار. لقد ارتفع الآن أكثر من 10٪ ويبدو أنه قد يستمر في الارتفاع إلى مستوى 8،200 دولار و 8،500 دولار. يمكن أن يكون الهدف الرئيسي للثيران في الجلسات القادمة هو 8،800 دولار أو حتى 9000 دولار. الدعامات الرئيسية في الجانب السلبي هي ما يقرب من 7500 دولار ، 7200 دولار و 7000 دولار.