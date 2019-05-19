لماذا تحب الشركات عملة Ripple بينما يكرهها الجميع تقريبا !

في وقت سابق من هذا العام ، تفوقت شركة Ripple على 200 عميل ، حيث قامت العديد من المؤسسات المالية مثل Transpaygo و WorldCom Finance و Euro Exim Bank وذلك من خلال التسجيل في RippleNet.

تم تبني واعتماد عملة Ripple من خلال الكثير من المؤسسات المالية والبنوك بينما إختار المتداولين الإبتعاد عنها حتى أولئك المؤيدين والمحبين لعملة XRP .

في هذا المقال ، نستكشف الأسباب التي تجعل الشركات تحب Ripple بينما يكرهها الجميع تقريبًا.

من البديهي أن تحب الشركات والبنوك التعامل مع عملة Ripple لأنه بإستخدام عملة XRP ، يمكن للشركات مثل البنوك إزالة الوسيط من المعادلة عند إرسال مدفوعات عبر الحدود حيث تتم المعاملة بدون مشاركة طرف ثالث كما يتم أيضا تخفيض التكاليف بشكل كبير فعلى سبيل المثال ، تتقاضى PayPal حوالي 3٪ من المدفوعات الإلكترونية أنما بإستخدام عملة Ripple ، يبلغ متوسط رسوم المعاملة حاليًا 0.0009 XRP فقط ، وهو مبلغ ضئيل بالنظر إلى أن سعر XRP واحد يبلغ حوالي 0.37 دولار.

سبب آخر لماذا تحب الشركات Ripple هو قابليتها للتوسع حيث يمكن لـ XRP أن تتعامل مع 1500 معاملة في الثانية الواحدة ، ولديها القدرة على مطابقة إنتاجية Visa نفسها التي تصل إلى 50000 TPS وعلاوة على ذلك ، يمكن للمستلمين الحصول على أموالهم في أقل من أربع ثوان مما يدل على السرعة الفائقة التي تملكها شبكة Ripple.

في وقت سابق أرسل مؤسس TechCrunch Michael Arrington 50 خمسون مليون دولار واستغرق الأمر من الشبكة ثلاث ثوان لتسوية المدفوعات والأهم من ذلك ، كلفت الصفقة 30 سنتا فقط .

يكره معظم الناس عملة XRP لأنهم يعتقدون أنها من العملات الرقمية التي تعتبر مصرفية وذلك لأنها تعمل مع المؤسسات المالية ، والذي تكون بنظر المجتمع عملة تنحرف عن رؤية ساتوشي ناكاموتو لأنها تمكن الناس من الخضوع للسيطرة مرة أخرى من قبل البنوك.

علاوة على ذلك ،عملة XRP ليست عملة لا مركزية فهي تعتمد على شركة واحدة وتتحكم في الشبكة بنفسها ، و هذا يتعارض مع الفكرة الكاملة للعملة الرقمية اللامركزية هذه هي الأسباب الواضحة التي تجعل بعض الناس يتجنبون XRP.

ومع ذلك ، فهناك البعض الذين يدينون العملة الرقمية XRP لسببين رئيسيين : أنه مسبقة التعدين وانها شركة Ripple تتحكم في 60 ٪ من عملتها XRP ومع هذا المزيج ، يعتقدون أن XRP تستعد لأنظمة المضخات والتفريغ أي إذا كنت تتحكم في العرض ، فإنك تحدد السعر.

مثال على ذلك في الجولة الصعودية الأخيرة ، تم تداول Ripple بحوالي 0.24 دولار في 11 ديسمبر 2017 و ثم ارتفعت إلى 3.30 دولار في 4 يناير 2018 وهذا مكسب قدره 1،275٪ في أقل من شهر هذا خلق الضجة الهائلة التي جذبت العديد من المستثمرين نحو العملة الرقمية .

ولكن لسوء الحظ ، كان السوق الهابط الذي أعقب ذلك وحشيًا حيث فقدت Ripple حوالي 90 ٪ من قيمتها في ذروة الهبوط وهذا ترك الكثير من المتداولين في خسائر مالية كبيرة و نتيجة لذلك ، تم رفع دعاوى متعددة ضد الشركة .

قد تكون XRP واحدة من أفضل العملات الرقمية السليمة بشكل أساسي ، ولهذا السبب تبنتها المؤسسات المالية ومع ذلك ، يكره الكثيرون الأصول الرقمية لأنها تخالف رؤية ساتوشي ناكاموتو .

المصدر :CCN.com

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