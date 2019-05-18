تعرف على موعد قرار صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) القادم

اقترب موعد الكشف عن قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تجاه أحد أهم صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) الموضوعة على طاولتها منذ مدة طويلة.

في كل مرة كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC تؤجل النظر في بعض صناديق مؤشرات البيتكوين ETF وترفض أخرى.

من المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارها بشأن صندوق تداول الأوراق المالية VanEck Bitcoin ETF يوم الثلاثاء المقبل 21 مايو 2019.

ويتصادف مع هذا الموعد أيضا طاولة مستديرة لمؤتمر الأسواق العالمية بنيويورك ليناقش تأثير القضايا المختلفة على صناعة الـ ETF.

ومن المتوقع أن تكون السيدة “Hester Peirce” مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاضرة وتلقي كلمة ضمن الحدث.

السيدة “Hester Peirce” والتي تحمل لقب “أم الكريبتو” وذلك لتأييدها للبيتكوين، الأمر الذي يعتبر ايجابيا على سوق الكريبتو والبيتكوين بشكل عام.

للعلم قامت هيئة SEC في الأسبوع الماضي بتأجيل النظر في Bitwise Bitcoin ETF:

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فهل سيكون موعد 21 مايو المقبل هو الموعد الذي طال انتظاره من طرف متابعي العملات الرقمية المشفرة أم أنه سيكون موعد لتأجيل أو رفض آخر؟

لم يبقى إلا أن ننتظر يوم الثلاثاء والذي لم يبقى له الكثير وسنوافيكم بقرار الهيئة في موضوع مفصل.

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