شركة Brave تنوي جمع ما لا يقل عن 30 مليون دولار في جولتها الاستثمارية الأولى

كشفت عدد من المصادر لـ موقع The Block, أن شركة Brave Software, وهي الشركة خلف متصفح Brave المتمحور حول الخصوصية, تنوي إطلاق جولتها الاستثمارية الأولى.

وتهدف شركة Brave عبر هذه الجولة إلى جمع ما بين 30 إلى 50 مليون دولار, بتقييم للشركة يبلغ 133 مليون دولار.

يجدر بالإشارة إلى أن الشركة سبق لها الحصول على استثمارات في عام 2017, عندما جمعت 35 مليون دولار, وذلك في جولة الاستثمار المبكر Seed Round.

وتأتي هذه الجولة بعد أن بدأ متصفح Brave على الإنترنت بمكافأة المستخدمين مقابل عروض الاعلانات على الانترنت. وكان متصفح Brave يعتمد على حظر الإعلانات بشكل كام.

ولكن أضافت الشركة مؤخرا ميزة تتيح للمستخدمين الحصول على 70 في المئة من الأرباح القادمة من الإعلانات والتي قامت الشركة ببيعها مقابل عملات BAT الرقمية.

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يجدر بالإشارة إلى أن منصة Coinbase, قامت مؤخرا بإضافة العملة الرقمية الخاصة بـ Brave ورمزها BAT, إلى البرنامج الخاص بها “Earn” والذي يتيح للمستخدمين الحصول على عملات رقمية مقابل زيادة معرفتهم بالكريبتو والعملات الرقمية.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay