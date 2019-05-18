شركة ABB تُطلق برنامج بلوكتشين تجريبيًا لقطاع الطاقة الشمسية

تام شمس - السبت 18 مايو 2019 05:55 صباحاً - طورت شركة ABB الدولية للهندسة الكهربائية برنامجًا تجريبيًا لبلوكتشين لاستكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا تعزيز دور الطاقة الشمسية في تجارة الطاقة من ند إلى ند، وذلك وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام PV Tech يوم ١٦ مايو.

ولتنفيذ المشروع، تعاونت ABB مع مجمع الطاقة الإيطالي Evolvere لنشر شبكة بلوكتشين طورتها بالاشتراك مع منصة Prosume القائمة على بلوكتشين. ويُزعم أن البرنامج التجريبي سيمكن معاملات الطاقة الشفافة والآمنة من ند لند، بالإضافة إلى بحث دور بلوكتشين في سوق الشبكات الذكية.

وقد أخبرت ABB موقع PV Tech أن هدف المشروع هو إعداد محولات جاهزة لبلوكتشين بحيث يمكن للمشاركين في سوق الطاقة تقليل تكاليف النفقات الرأسمالية والتشغيلية. وأوضح جيامبييرو فريسيو، رئيس أعمال الطاقة الذكية في ABB، قائلًا "لقد سمح لنا مشروع Evolvere بتطوير حلول قابلة للتطبيق ومثبتة للسوق تحسبًا لديناميكيات جديدة وأطر تنظيمية قادمة لتطبيق تكنولوجيا بلوكتشين."

تشارك مجموعة ABB في العديد من مشاريع الطاقة الذكية والمتجددة، بما في ذلك السيارات الذكية الكهربائية والتي تعمل بالغاز. وهي تمتلك عمليات في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وإفريقيا وأستراليا. وفي عام ٢٠١٨، حققت الشركة إيرادات تشغيلية تجاوزت ٢٨,٥ مليار دولار.