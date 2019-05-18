بيتستامب تبدأ التحقيق بعد عملية بيع كبيرة لبيتكوين يؤدي إلى تصفية ٢٥٠ مليون دولار على بيتمكس

تام شمس - السبت 18 مايو 2019 05:55 صباحاً - بدأت بورصة العملات المشفرة الرائدة "بيتستامب" تحقيقًا بعد أن أثر أمر بيع كبير لبيتكوين (BTC) بقوة على دفتر طلباتها، وذلك حسبما أعلنت الشركة في تغريدة بتاريخ ١٧ مايو.

وقد أبلغت بيتستامب عن تنفيذ أمر بيع كبير لبيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (USD) على منصتها اليوم، حسبما كتبت البورصة في وقت سابق اليوم.

وفي حين أن الشركة لم تحدد تفاصيل الصفقة، فقد انخفض سعر بيتكوين حوالي ٢٠٪ من حوالي ٧٨٠٠ دولار إلى ما يصل إلى ٦٢٥٠ دولارًا في أقل من ٣٠ دقيقة في وقت سابق من اليوم، وفقا لبيانات من منصة تحليلات التداول تريدينغ فيو. وبعد فترة وجيزة من الانهيار، ارتفع سعر بيتكوين مرة أخرى، لكنه استقر دون مستوى ٧٤٠٠ دولار.

وقد أبلغت بيتستامب أن منصتها كانت تعمل بشكل صحيح كما هو مصمم.

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مخطط بيتكوين مقابل الدولار على بيتستامب يوم ١٧ مايو. المصدر: تريدينغ فيو

وفقًا لمنفذ أخبار العملات المشفرة "ذا بلوك"، أدى أمر البيع على بيتستامب إلى تصفية صفقات شراء بقيمة ٢٥٠ مليون دولار في بورصة بيتمكس، مما أدى أيضًا إلى انخفاض الأسعار في بورصات العملات المشفرة الأخرى.

ووفقًا لما ورد في موقع أخبار العملات المشفرة فوركلوغ، فإن أمر البيع على بيتستامب تضمن ٥٠٠٠ بيتكوين تم بيعها عند سعر ٦٢٠٠ دولار. وقد اقترح بعض الأشخاص في مجتمع العملات المشفرة أن أمر البيع يمكن أن يتم عن طريق الخطأ، حيث كان من المفترض أن يقوم مالك الأمر ببيع بيتكوين بسعر ٨٢٠٠ دولار بدلًا من ٦٢٠٠ دولار.