إيردروب DCORP Utility

تمتلك DCORP موقع تواصل اجتماعي متكامل ، بحيث تمكن مجتمعها من حاملي عملاتها ، من التصويت على المشاريع الأكاديمية و الفعاليات التعليمية حول انظمة البلوكشين ، بحيث تتيح للأشخاص المبدعين من طرح مشاريعهم ، وبذلك يصبح المشروع معروض في مجتمع DCORP ، وسيتم تحليله وتقييمه من قبل المجتمع الخاص بالعملة ، وبناءً على اكثرية التصويت يحدث تمويل المشروع من قبل كبار المستثمرين في مشاريع البلوكشين ، بحيث يمكن لأي شخص الانضمام إلى DCORP كحامل رمز أو مساهم موهوب .

يتم تداول العملة على منصة HitBTC ، التوتال سبلاي للعملة 3,530,373 توكن فقط ، اعلى سعر وصلت له العملة هو $1.21 في شهر مايو 2018 ، وبمناسبة الأدراج في منصة BULLEX تم انشاء حملة إيردروب ، والتي سيتم توزيع 250,000 توكن كحملة ترويجية للمشتركين .

رابط العملة في CoinMarketCap هو : https://coinmarketcap.com/currencies/drp-utility/

رابط الموقع الرسمي للعملة من اجل الأطلاع : https://www.dcorp.it

رقم الإيردروب : 72

إسم العملة : DCORP tility

رمز العملة : DRPU

كمية قطع التوزيع : 25

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القيمة : 7 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : 2019-06-12

قم بالتسجيل بالموقع التالي : https://challenge.bullex.eu/ بعد التسجيل سيصلك رسالة على ايميلك تحمل رابط تفعيل سينقلك الى البوت الخاص بالإيردروب . عند الدخول للبوت قم بأدخال الرمز / (سلاش ) وقم بأختيار etherwallet وادخل محفظتك الإيثريوم ERC20 وليست المحافظ الموجودة على المنصات . اضغط ايضاً على / (سلاش ) واختر tokenchallenge ثم اختر Bullex . بعدها اضغط على كل وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في خيارات البوت وقم بأدخال روابط حساباتك الأجتماعية بالتسلسل . بعد ادخال حساباتك الأجتماعية قم بأختيار myprofile في البوت وسيمنحك رابط لحسابك على الموقع في الخطوة الأولى . الخطوات اعلاه هي فقط عملية ربط بين حساباتك الأجتماعية والموقع الخاص بأداء مهام الأيردروب . قم بأستكمال المهام الموجودة في حسابك الذي منحه لك البوت , المهام كثيرة واختيارية ، نفذ ماتستطيع منها .

سيتم التوزيع للمشتركين بعد شهر من نهاية حملة الإيردروب .

يوجد مهمة التسجيل بالقائمة البريدية ، سيتم فيها توزيع 5 توكن بشكل فوري لحسابك على منصة Bullex .

يوجد ضمن قائمة المهام بعض الخطوات التي تحتاج الى انشاء عمليات ايداع او تداول على منصة Bullex بأمكانك تجاهلها بشكل كامل ، فهي اختيارية .

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

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