تقرير مفاجئ…. شبكة الايثيريوم معرضة لـ هجوم 51%

نشرت Security Research Labs و تعرف بـ SRLabs, تقريراً جديداً يشير إلى أن شبكة الايثيريوم معرضة لـ هجوم 51%. ويأتي ذلك كون أن العقد “النود” الخاصة بـ (Parity و Geth) قد تم تركهم بدون أي اتصال, مما يعرض الشبكة لمخاطر أمنية.

علماً بأن هجوم 51% يشير إلى هجوم افتراضي على البلوكشين من قبل مجموعة من المعدنين الذين يسيطرون على من 50% في تجزئة الشبكة أو القدرة الحاسوبية ويمكنهم من منع المعاملات الجديدة من الحصول على تأكيدات على الشبكة.

ويشير تقرير SRLabs إلى أن أكثر من ثلث النود التابعة لـ Parity لم يتم ترقيتها منذ إصدار النسخة الجديدة للأمان, مع بقاء 7% منها غير متطابق لأكثر من 9 أشهر. وكما هو الحال مع النود التابعة لـ Geth والموضحة في الرسم البياني أدناه.

تجدر بالإشارة إلى أن Parity شجعت مستخدميها على تحديث برامجهم بعد أن تم نشر تقرير SRLabs, وذلك للمحافظة على سلامة وأمن شبكة الايثيريوم المهددة بالخطر.

هجوم 51% على شبكة الايثيريوم

كما هو الحال في شبكة البتكوين, فإن قوة تجزئة شبكة الايثيريوم تتركز في أيدي كبار المعدنين ممن يمتلكون عدداً من النود. وأي خلل تقني يتم من خلالهم قد يؤدي في النهاية إلى هجوم 51% على الشبكة.

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وأشار التقرير: “حتى لو كانت العقد “النود” آمنة في الوقت الحالي, فإن الفشل في إغلاق نقاط الضعف التي تم الإشارة إليها في الدراسة قد يؤدي إلى انهيار النظام البيئي للبلوكشين.”

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay